Suez pose de nouvelles conditions pour dire "oui" à Veolia, qui refuse aussitôt

PARIS (awp/afp) - Prix relevé et maintien d'une "taille critique" pour Suez: le groupe d'eau et de déchets a posé dimanche ses conditions pour accepter une offre de rachat de son rival Veolia, qui a aussitôt rejeté la proposition.

Ce nouvel épisode intervient alors que Suez vient de recevoir une offre ferme du consortium franco-américain Ardian - GIP au prix de 20 euros par action pour une partie de ses activités, contre 18 euros proposés jusqu'à présent par Veolia.

Suez explique dans un communiqué soutenir cette offre ferme des deux fonds pour ses activités en France, ainsi que les activités "Eau et Technologie" à l'international, pour 11,9 milliards d'euros.

Alors que l'Assemblée générale de Suez est attendue avant la fin juin, le groupe veut maintenant engager et conclure d'ici au 20 avril une discussion avec Veolia "sur cette base", donc avec un prix supérieur et un périmètre inférieur à de ce qui avait été proposé jusqu'alors.

Une perspective aussitôt repoussée par son éternel rival, qui s'est dit dans un communiqué "pas intéressé par le démantèlement de Suez".

Numéro un des services à l'environnement, Veolia avait acquis en octobre 29,9% des parts de Suez auprès d'Engie, avant de se lancer à l'assaut du restant via une OPA hostile, une procédure qui inclut désormais un épais volet judiciaire, entre recours et contestations de part et d'autre.

Veolia a proposé un prix de 18 euros par action, légèrement au-dessus du cours du début de l'hiver, mais proche du cours actuel. Suez estime que cela n'est pas suffisant.

Dans sa dernière proposition, il y a dix jours, Veolia avait aussi offert de maintenir intact le groupe Suez en France en le cédant dans son intégralité au fonds français Meridiam, pour ne garder que ses activités internationales. Ce que Suez, avec sa nouvelle proposition, ne juge toujours "pas acceptable".

"taille critique"

A la place, Suez propose de se maintenir sur un périmètre plus important puisqu'il inclurait, outre la France, les activités Eau à l'international. Cela représenterait un chiffre d'affaires de 9,1 milliards d'euros, plus de la moitié du total du groupe.

"Pour nous, c'est la taille, les activités et la géographie qui sont nécessaires et indispensables pour qu'un groupe puisse avoir une taille critique et des capacités de recherche et développement qui soient celles d'un leader", a expliqué Bertrand Camus, le directeur général de Suez, lors d'une conférence en ligne.

Mais Veolia ne veut pas entendre parler de ce nouveau découpage, qui le priverait de certaines activités internationales stratégiques.

"La proposition faite par Veolia il y a une dizaine de jours de garantir en cas d'accord préalable l'intégrité de Suez en France représente les meilleurs efforts possibles de Veolia pour donner au nouveau Suez une taille lui permettant de se développer", assure l'entreprise.

Veolia accuse même les dirigeants de Suez de "favoriser leur intérêt personnel et patrimonial en offrant à deux fonds court-termistes de choisir à la carte leurs actifs" et en appelle aux actionnaires ainsi qu'aux tribunaux.

Autre sujet de discorde: la fondation de droit néerlandais mise en place par Suez, destinée à chapeauter ses activités Eau France afin d'en empêcher la cession.

Suez a annoncé dimanche rendre "irrévocable jusqu'en septembre 2024" le dispositif, tout en prévoyant la dissolution de la fondation en cas d'accord avec Veolia ou d'offre à au moins 22,5 euros par action.

Veolia ne veut toujours par entendre parler de cette "pilule empoisonnée" et demande sa dissolution en préalable à toute discussion.

"L'offre publique d'achat déposée par Veolia demeure irrévocable même après l'activation de l'entité néerlandaise, et c'est la seule à porter sur l'ensemble du capital de Suez", note le groupe.

Du côté de Suez, on imagine toutefois que Veolia puisse retirer son offre ou qu'elle n'aille pas à son terme. Dans ce cas, le consortium Ardian - GIP "pourrait envisager" une offre non sur une partie mais sur l'intégralité de Suez...

jmi/ico/cbn