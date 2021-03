Suez propose à Veolia un compromis sur son OPA sur la base de 20 euros par

action

PARIS (awp/afp) - Dans un nouvel épisode d'une saga capitalistique qui dure depuis l'automne, Suez a proposé dimanche une "solution négociée" à son rival Veolia sur la base d'une offre à 20 euros par action, au lieu des 18 euros proposés par Veolia dans son OPA.

Cette proposition intervient après que Suez a reçu une offre ferme du consortim Ardian - GIP à ce prix de 20 euos pour une partie de ses activités.

Le groupe d'eau et de déchets explique dans un communiqué soutenir une offre ferme des deux fonds pour ses activités en France, ainsi que l'activité "Eau et Technologie" à l'international pour 11,9 milliards d'euros.

Numéro un des services à l'environnement, Veolia a acquis en octobre 29,9% des parts de Suez auprès d'Engie, avant de se lancer à l'assaut du restant via une OPA hostile, une procédure qui inclut désormais un épais volet judiciaire, entre recours et contestations de part et d'autre.

Veolia a proposé un prix de 18 euros par action, légèrement au-dessus du cours du début de l'hiver, mais proche du cours actuel.

Dans sa dernière proposition, Veolia avait offert de maintenir intact le groupe Suez en France en le cédant dans son intégralité au fonds français Meridiam, pour ne garder que ses activités internationales. Ce que Suez, avec sa nouvelle proposition, juge "pas acceptable".

A la place, Suez propose de se maintenir sur un périmètre plus important puisqu'il inclurait les activités Eau à l'international.

"Le conseil d'administration de Suez est prêt à engager une négociation dès aujourd'hui pour sortir de l'impasse actuelle et souhaite que Veolia réponde favorablement à cette proposition constructive", écrit le groupe dans son communiqué.

