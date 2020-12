Suez souligne sa dynamique cette année sur les marchés industriels

Paris (awp/afp) - Suez, en lutte contre son concurrent Veolia qui souhaite l'absorber, a annoncé lundi avoir engrangé plus de 1,7 milliard d'euros (1,8 milliards de francs suisses) de contrats cette année sur les marchés industriels, qui constituent l'une de ses priorités stratégiques.

"Ces nouveaux contrats témoignent du dynamisme commercial du groupe sur les marchés industriels prioritaires", souligne Bertrand Camus, le directeur général du groupe français de services à l'environnement, cité dans un communiqué.

A l'approche de la fin de l'année, Suez détaille ainsi les contrats qui ont été engrangés dans les domaines de l'énergie, de l'industrie pharmaceutique et la chimie, dans plusieurs pays (Royaume-Uni, France, Sénégal, Belgique, Chine).

Convoité par Veolia, Suez défend pour l'instant son indépendance et s'en tient à son plan stratégique "Shaping Suez 2030", qui cible les activités à forte valeur ajoutée et le renforcement de son positionnement sur les marchés industriels.

Veolia a acquis début octobre 29,9% de son concurrent Suez auprès d'Engie (ex-GDF-Suez), avant de lancer une OPA sur le reste des actions, suscitant une opposition véhémente de la direction et des syndicats de Suez. La bataille s'est pour l'instant déplacée dans les tribunaux, via des recours de part et d'autre.

afp/ck