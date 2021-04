Suez va céder à Cleanaway des activités en Australie

Paris (awp/afp) - Le groupe français Suez a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir signé un accord pour vendre à l'australien Cleanaway son activité "recyclage et valorisation" dans ce pays, une cession dont la réalisation dépendra cependant des négociations avec Veolia sur les conditions de son OPA.

L'accord stipule un montant de 2,52 milliards de dollars australiens (1,80 milliard de francs suisses), soit 12 fois l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise.

La vente de ces actifs, que Veolia juge "stratégiques" dans le cadre de sa tentative d'absorption de Suez, reste soumise au "résultat des négociations" sur les termes de l'OPA, précise Suez dans son communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi.

L'accord avec Cleanaway intervient dans le cadre d'un plan stratégique de cessions-acquisitions lancé par Suez pour se recentrer sur certaines activités.

Mais Veolia peut encore en prendre le contrôle, "notamment sur la base de la proposition" qui lui a été faite par Suez sur les termes de son OPA, insiste Suez.

"Il est possible, jusqu'au 21 avril 2021 pour tout tiers, y compris Veolia, de soumettre une offre supérieure sur les activités Recyclage et Valorisation en Australie", est-il ajouté.

"Nous avons renégocié (avec Cleanaway) pour que Veolia puisse prendre le contrôle de cet actif", a dit Philippe Varin, le président de Suez, à la presse mardi. "Nous continuons de souhaiter une solution amicale et négociée" avec Veolia, d'ici le 20 avril, a-t-il dit.

Veolia propose de maintenir un Suez France dont il céderait tous les actifs nationaux au fonds Méridiam, mais Suez, soutenu par les fonds Ardian et GIP, souhaite conserver aussi les activités "Eau et Technologie" à l'international.

En outre Suez souligne que sa valorisation va bien au-delà des 18 euros par action proposés par Veolia dans son OPA, comme le montre le montant atteint par ses actifs australiens.

Veolia et Suez, leaders mondiaux du secteur de l'eau et des déchets, s'affrontent depuis que le premier a lancé fin août 2020 un projet d'OPA sur le second. L'OPA a été effectivement déposé le 8 février.

Veolia a déposé un recours au tribunal de commerce de Nanterre contre la vente d'activités stratégiques par la direction de Suez, qu'il accuse de vouloir dépecer le groupe. Une audience est prévue mardi.

