VEOLIA : AlphaValue dégrade à Réduire

AlphaValue a dégradé sa recommandation sur Veolia d'Achat à Réduire et abaissé son objectif de cours de 22,9 à 19,4 euros. Certes reconnaît le bureau d'études, Veolia a réussi un tour de force en rachetant les 29,9% de Suez auprès d'Engie. Mais ajoute-t-il, le plus dur semble être à venir : parvenir un accord avec Suez étant donné que Veolia s'est engagé à ne pas lancer d'OPA hostile. Bien qu'Antoine Frérot soit optimiste, il reste du chemin à parcourir.Or estime AlphaValue, trouver un accord est crucial pour ne pas subir la frustration d'avoir dépensé 3,4 milliards sans pour autant peser sur la stratégie de Suez.La "deadline" est fixée à fin mars, date à partir de laquelle l'Etat jouera un rôle d'arbitre partial.A ce stade juge l'analyste, la transaction apparaît plus négative pour Veolia et devrait générer une forte volatilité du titre, raison pour laquelle il adopte une vision plus prudente.Concernant le nouvel objectif de cours, Alpha Value a intégré les incertitudes engendrées par la saga. De plus, les synergies, qui semblaient limitées de prime abord, le sont encore plus depuis que Veolia s'est engagé sur la conservation des emplois. Dès lors, le bureau d'études a choisi de ne pas intégrer les promesses de synergies dans sa valorisation.