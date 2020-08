VEOLIA ENVIRONNEMENT : Société Générale reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 23,5 euros sur Veolia. Selon le broker, l'intégration de Suez dans Veolia ouvrirait à la nouvelle entité une nouvelle dimension en termes de potentiel industriel (optimisation du portefeuille), stratégique (complémentarité géographique et stratégique) et de synergies de coûts.Le bureau d'études observe que la prime proposée ressort 27% au-dessus du cours du dernier cours de clôture et 50% au-dessus de la moyenne sur la période de trois mois close le 31 juillet, date à laquelle Engie avait annoncé l'examen stratégique de ses actifs.Le courtier souligne que ces primes sont fixées sur la base d'un cours de Suez déprimé par la crise de la Covid-19. Ainsi, la prime n'est que 11% plus élevée que son objectif de cours de 14 euros.La prime sera, selon Société Générale, plus que compensée par les synergies de coûts annoncées par Veolia.