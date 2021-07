VEOLIA : l'AMF déclare conforme l'OPA sur Suez

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SUEZ 0.18% 19.635 20.96% VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.36% 25.99 26.89%

L’AMF a déclaré conforme le projet d’offre publique d’achat visant les actions de Suez déposé le 30 juin dernier. "Le projet industriel défendu par notre groupe représente une opportunité unique pour la France et pour l'Europe de faire la course en tête dans le secteur le plus porteur du moment : celui de la transformation écologique. J'invite donc tous les actionnaires de Suez à apporter leur pierre à l'édifice en apportant leurs titres à notre offre", a commenté le PDG de Veolia, Antoine Frérot.Dernière étape majeure à franchir avant l'acquisition de Suez par Veolia, les procédures d'autorisation des autorités de concurrence concernées suivent leurs cours conformément au calendrier annoncé.