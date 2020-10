VEOLIA lève deux milliards en dette hybride pour financer l'acquisition du SUEZ

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ENGIE -1.88% 11.735 -16.94% SUEZ SA -0.25% 15.69 16.65% VEOLIA ENVIRONNEMENT -2.81% 17.44 -24.34%

Veolia a annoncé avoir levé 2 milliards d’euros via une émission de dette hybride, "dans des conditions très attractives". Le carnet d’ordres a dépassé les 6 milliards d’euros de la part de nombreux investisseurs (plus de 500 ordres en provenant de 3 continents). L'émission prend la forme de deux tranches de titres super subordonnés à durée indéterminée en euros : 850 millions d'euros portant un coupon de 2,25 % jusqu'à sa première reset date en avril 2026, et 1,15 milliard d'euros portant un coupon de 2,50 % jusqu'à sa première reset date en avril 2029.Les produits de cette émission servent à refinancer l'acquisition la semaine dernière de 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie.