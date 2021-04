VEOLIA : et SUEZ toujours à couteaux tirés

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SUEZ 0.19% 18.38 13.10% VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.18% 22.35 11.59%

Veolia cède 0,22% à 22,28 euros tandis que Suez gagne 0,14% à 18,37 euros. Les investisseurs continuent de suivre avec intérêt les péripéties du combat sans merci que se livrent les deux géants de l'eau. Dernière en date, Suez a signé un accord de cession de son activité Recyclage et Valorisation en Australie à Cleanaway. Cet accord s'inscrit pleinement dans le plan stratégique Suez 2030, a souligné le numéro deux mondial des services à l'environnement qui met la pression sur Veolia. Lequel considère ces activités australiennes comme "stratégiques".Selon Suez, cet accord permet spécifiquement à Veolia de prendre le contrôle de cet actif, à travers une offre publique, notamment sur la base de la proposition faite par Suez à Veolia le 21 mars 2021, soit à 20 euros par titre, et non 18 euros (comme proposé par Veolia), ou à travers une acquisition directe de ces activités australiennes.L'accord signé avec Cleanaway porte sur une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars australiens, représentant un multiple implicite de 12,9 fois son Ebitda 2020 (11,7 fois son Ebitda 2020 normatif).Suez a souligné que cette valeur démontrait la pertinence de sa stratégie de rotation d'actifs dans le cadre du plan stratégique Suez 2030. L'offre de Cleanaway permet d'atteindre cet objectif de création de valeur dans l'intérêt social du groupe, a ajouté la société.Le contrat de cession en Australie est prêt, mais il peut être annulé à tout moment d'ici au 5 mai si Veolia négocie, a précisé Suez.Cleanaway bénéficierait alors de compensations, comme des sites d'enfouissement des déchets (15 % du périmètre initial).Suez a annoncé ce deal après un weekend difficile. Vendredi soir, l'AMF a estimé que la riposte engagée par Suez pour contrecarrer l'offre de rachat de son rival ne respectait pas les règles applicables aux offres publiques.Emboitant le pas de l'AMF, Veolia a communiqué ce lundi pour enfoncer le clou. Le groupe invite les dirigeants de Suez à désactiver dès à présent la fondation néerlandaise où doivent être logés (et rendus inatteignables) certains actif de Suez.Veolia invite Suez " à saisir l'opportunité d'une discussion raisonnable permettant enfin le dénouement positif de la situation ".Pour se défendre, Suez a récemment rendu définitive jusqu'en septembre 2024 une fondation de droit néerlandais empêchant la cession de ses activités dans l'eau en France, bloquant de fait la réalisation du projet de Veolia qui a prévu de les céder pour des raisons de concurrence.Suez a parallèlement proposé d'engager des discussions avec Veolia en vue de trouver un compromis sur la base d'une proposition du consortium de fonds Ardian-GIP, qui envisage de reprendre une importante partie des activités du groupe pour 11,9 milliards d'euros. Ce sont ces dispositions que l'AMF a jugées non conformes au droit boursier.