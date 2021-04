VEOLIA : invite SUEZ au dialogue après les annonces de l'AMF

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SUEZ -0.44% 18.265 13.10% VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.67% 22.48 11.59%

Veolia a pris acte du communiqué du 2 avril 2021 de l'AMF qui considère que les modifications que Suez a apportées au dispositif de la fondation de droit néerlandais, combinées au soutien à la proposition du consortium Ardian-GIP négociée et acceptée par le conseil d'administration, portent atteinte aux principes de transparence et d'intégrité du marché, de loyauté dans les transactions et la compétition, ainsi qu'au libre jeu des offres et de leurs surenchères.Dès lors que Suez se sera conformée aux principes rappelés par l'AMF, Veolia appelle Suez au dialogue afin de parvenir à apaiser la situation et permettre à l'ambitieux projet industriel porté par Veolia de se réaliser, et ce dans un esprit constructif respectueux de l'intérêt des deux sociétés, d'une saine concurrence en France et plus largement de l'économie française.Veolia invite donc les dirigeants de Suez à désactiver dès à présent la fondation et à saisir l'opportunité d'une discussion raisonnable permettant enfin le dénouement positif de la situation.AMF (Autorité des marchés financiers)L'autorité des marchés financiers est née du rapprochement de la COB, du CMF et du CDGF (conseil de discipline de la gestion financière). Créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, cette nouvelle structure a pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation des marchés. L'AMF a quatre missions principales, réglementer, autoriser, surveiller et sanctionner. Ses compétences s'étendent aux opérations et informations financières, aux produits d'épargne collective, aux marchés, aux professionnels, sur lesquels elle peut exercer des contrôles ou lancer des enquêtes.