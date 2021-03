VEOLIA : prévoit d'attaquer en justice les administrateurs de Suez

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SUEZ 0.11% 18.3 12.70% VEOLIA ENVIRONNEMENT -1.41% 21.69 9.95%

Veolia cède 2,2% à 21,5 euros tandis que Suez grappille 0,03% à 18,285 euros alors que la tension monte, encore, d'un cran, entre les deux ennemis. Pour forcer Veolia à abandonner son projet de rachat, ou à relever significativement son offre, Suez a activé la fondation néerlandaise rendant incessible Suez Eau France. De quoi susciter la colère du numéro un mondial de l'environnement.Selon Les Echos, outre qu'il demande au juge en référé la suspension des effets de cette activation jusqu'à la prochaine assemblée générale de Suez, le groupe va envoyer dans les prochains jours à chaque administrateur une mise en demeure d'indiquer le sens de son vote sur le sujet."Objectif : déclencher, d'ici à une semaine, une action en responsabilité contre ceux ayant voté favorablement lors du conseil de samedi en leur réclamant le paiement solidaire de 300 millions d'euros, en réparation du préjudice financier qu'il estime subir du fait de l'irréversibilité de la fondation. Ce montant s'appuie sur un rapport d'expertise financière réalisé en février par le cabinet Accuracy", explique le quotidien.Dimanche, Suez épaulé par les fonds Ardian et et Global Infrastructure Partners (GIP), a proposé à Veolia "une solution négociée" qui l'a rapidement rejetée. Le numéro un mondial de l'environnement a refusé de relever son offre de 18 à 20 euros par titre et de voir la taille de sa cible à la baisse au profit des deux fonds.Le groupe espère toujours obtenir gain de cause en justice sur l'annulation de la fondation néerlandaise, obtenir le feu vert de l'AMF à son OPA et surtout convaincre les actionnaires de Suez de pencher en sa faveur d'ici la prochaine assemblée générale.