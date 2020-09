VEOLIA, parmi les plus fortes baisses du CAC 40 à la clôture du jeudi 10 septembre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-2,28% à 19,52 euros)Stable en matinée, Veolia a finalement terminé dans le rouge. Sa tentative de rachat de son rival historique Suez pourrait avoir du plomb dans l'aile. Ardian vient de confirmer une information de la Lettre A selon laquelle Suez comptait s'allier aux fonds Ardian et Antin Infrastructure Partners pour racheter à Engie sa participation de 29,9% du capital estimée à 2,9 milliards d'euros. Suez et Antin n'ont pas commenté, mais Ardian a fait savoir qu'il discutait à la fois avec Suez et avec Veolia.