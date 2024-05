Regulatory News:

Le 9 juin prochain, les citoyens de l’Union européenne sont appelés à élire leurs représentants au Parlement européen pour les cinq prochaines années dans un contexte où l’Europe fait face à des défis environnementaux et économiques sans précédent.

La deuxième édition du Baromètre de la Transformation Écologique, enquête d'opinion mondiale exclusive, axée sur le degré d'acceptabilité des solutions écologiques, offre un éclairage inédit de la compréhension des conséquences du dérèglement climatique par les habitants du monde entier, en particulier à l’échelle européenne. Les Européens expriment une inquiétude croissante pour leur santé, perçoivent une menace pour leurs conditions de vie face aux défis environnementaux et appellent à l'action !

Pour relever ces défis, ils se disent prêts à accepter les changements nécessaires à la généralisation des solutions environnementales existantes afin de lutter contre le changement climatique et la pollution. Face au défi climatique et écologique, c'est le besoin de protection qui motive leur volonté d'agir, notamment en matière de santé. Car aujourd’hui, ils considèrent que le coût de l’inaction sera beaucoup plus élevé que celui de l’action.

“Face au défi climatique, action radicale et pause écologique s'affrontent partout en Europe. Mais la transformation écologique ne doit plus faire l’objet de pause ou de débat. Elle est vitale pour les générations d’aujourd'hui et de demain ! Les résultats de la deuxième édition du Baromètre de la transformation écologique montrent que l'opinion publique européenne est résolument tournée vers l'action. C'est en écoutant les citoyens que l'on peut comprendre leurs préoccupations et leurs besoins, identifier les leviers de changement non seulement acceptables mais souhaitables, et trouver le sens et la motivation du changement dans la quête d'un avenir durable. Il n'est plus nécessaire de se demander s'il faut choisir entre l'écologie et la prospérité, car l'une garantit l'autre,” a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.

Principaux enseignements au niveau européen

97 % des Européens estiment que la santé est l’enjeu prioritaire quant aux décisions locales concernant l’eau, les déchets et l’énergie, le prix final venant en dernier.

65 % des Européens se sentent vulnérables à un risque sanitaire engendré par le dérèglement climatique. Ces risques se traduisent par une augmentation des maladies infectieuses, les pollutions, la baisse de la qualité des aliments et les problèmes de santé mentale.

64 % des Européens sont convaincus que l’inaction coûtera plus cher que l’action écologique.

90 % des Européens considèrent qu’il est nécessaire de combiner planification écologique, évolution des lois et des normes, innovation et information pour réussir la transformation écologique.

9 Européens sur 10 sont convaincus que les autorités locales, les entreprises, les gouvernements, les institutions internationales et les individus doivent trouver et mettre en œuvre des solutions ensemble.

Plus d’un Européen sur 2 estime que l’action écologique doit combiner sobriété et solutions technologiques.

65 % des Européens (soit +12 % par rapport à 2022) sont prêts à boire de l'eau produite par le recyclage des eaux usées afin de réduire le risque de pénurie d'eau.

À PROPOS DE LA MÉTHODOLOGIE

L’enquête a été réalisée dans 26 pays (dont 9 pays de l’Union européenne) sur les 5 continents : auprès de plus de 29 500 personnes (entre 1000 et 2000 par pays). Les pays ont été choisis pour leur poids démographique, leur poids dans les émissions de GES et pour assurer une diversité des histoires politiques et culturelles écologiques. Au global, ces pays représentent près de 60% de la population mondiale et 67% des émissions mondiales de GES. L’enquête a été réalisée en ligne du 17 octobre au 06 décembre 2023 : Pour chacun des 26 pays, un échantillon représentatif des résidents âgés de 18 ans et plus a été constitué. Fréquence : le baromètre est publié tous les 18 mois (temps long d’évolution des représentations, des opinions et des comportements).

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 218 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe Veolia a servi 113 millions d’habitants en eau potable et 103 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 45,3 milliards d’euros. www.veolia.com

