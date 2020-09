Veolia : Engie demande une amélioration de l'offre sur Suez

17/09/2020 | 16:27

Le Conseil d'Administration d'Engie s'est réuni aujourd'hui afin de procéder à l'analyse de l'offre de Veolia concernant une partie de la participation détenue dans le capital de Suez. Le Conseil a considéré que cette offre n'est pas acceptable en l'état.



Le Conseil a demandé de rechercher auprès de Veolia une amélioration des termes de son offre et d'obtenir des assurances complémentaires sur la qualité du projet.



Rappelons que Suez a annoncé jeudi dernier que 'le projet d'opération hostile annoncé par son concurrent Veolia, le 30 août 2020, est incompatible avec l'intérêt de Suez et de l'ensemble de ses parties prenantes'.



Le Conseil d'Engie a constaté qu'à ce jour, aucune offre alternative n'était parvenue à Engie. Le Conseil a demandé à son Président et à sa Directrice Générale par intérim de poursuivre ces échanges et d'étudier toute offre alternative qui devra être transmise dans les tous prochains jours à Engie.



