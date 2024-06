Le Baromètre de la Transformation Écologique de Veolia montre que les Américains se sentent de plus en plus anxieux et vulnérables face à la dégradation des conditions climatiques, mais ils pensent qu’il n’est pas encore trop tard pour inverser la tendance. Les Américains sont prêts à prendre des mesures sans précédent pour relever les défis du changement climatique.

Une large majorité d'Américains est prête à prendre des mesures pour relever les défis du changement climatique. Ces mesures auraient été impensables il y a une génération, comme boire de l'eau issue du recyclage des eaux usées traitées pour s'adapter aux pénuries d'eau persistantes, d’après les résultats d'une nouvelle enquête publiés aujourd'hui par Veolia, leader mondial de la transformation écologique, et l’institut Elabe.

L'enquête a interrogé l'opinion publique américaine sur les impacts du changement climatique. Elle montre que ces impacts ne sont plus une abstraction pour un large pourcentage d'Américains, et qu’ils sont désormais visibles et ressentis quotidiennement. Les tempêtes de plus en plus violentes, les phénomènes météorologiques imprévisibles, la sécheresse, les inondations et d'autres signes tangibles d'un climat en plein bouleversement rendent les Américains de plus en plus anxieux et vulnérables, selon l'enquête.

La première enquête Elabe / Veolia, menée en 2022 et publiée en janvier 2023, montrait un consensus croissant en faveur de solutions environnementales pour relever les défis climatiques. Sa deuxième édition révèle une amplification des préoccupations et une amélioration de l’acceptabilité des solutions écologiques qui auraient pu être considérées comme trop extrêmes auparavant. Protéger la santé publique est devenu pour éveiller le désir d'écologie et faire accepter des changements de comportement ou des surcoûts liés aux solutions environnementales. La lutte contre les PFAS et d'autres micropolluants dans l'eau potable n'est qu'un exemple des investissements qui devront être réalisés dans les années à venir.

Les résultats de l'enquête font écho aux récents rapports gouvernementaux, notamment le rapport 2023 sur le bien-être économique des ménages américains réalisé par la Réserve fédérale américaine. Ce rapport montre que près de 20 % des adultes aux États-Unis ont été touchés financièrement par des catastrophes naturelles l'année dernière, soit une hausse de près de 50 % par rapport à 2022.

Les résultats de la deuxième édition du Baromètre mondial de la Transformation Écologique figurent parmi les principales motivations de GreenUp, la stratégie mondiale de Veolia pour mener la transformation écologique de la planète grâce à une innovation et une croissance accélérées. Les moteurs de la stratégie GreenUp placeront Veolia dans une position unique pour relever les défis soulevés dans la récente enquête.

Menée fin 2023 et début 2024, la dernière enquête de Elabe / Veolia a posé des questions liées au climat à un panel de 2 000 Américains sélectionnés parmi un large éventail de données démographiques, y compris toutes les régions géographiques et tranches d'âge.

(cliquez ici pour voir les résultats et la méthodologie de l'enquête).

Fred Van Heems, Directeur de la zone Amérique du Nord de Veolia, a déclaré : "D'après les résultats de la dernière enquête, nous pouvons voir que l'anxiété et l'inquiétude que ressentent les Américains face au changement climatique et aux dangers qu'il représente pour notre santé et notre bien-être ne cessent de s'accentuer. Nous constatons également que de nombreux Américains restent confiants qu'il n'est pas trop tard pour prendre des mesures afin d'inverser ces impacts et de préserver la planète pour nos enfants et les générations futures - mais nous devons agir. L'opinion publique mondiale, dont celle des Américains, est également convaincue que l'inaction coûtera plus cher à l'humanité que les investissements nécessaires à la transition écologique."

Principaux résultats pour les États-Unis

57 % des Américains sont convaincus que agir coûtera moins cher que rien faire face au dérèglement climatique

61% des Américains ont déclaré se sentir exposés et vulnérables à une détérioration de leur qualité de vie en raison de la dégradation des conditions climatiques

57% des Américains ont déclaré se sentir exposés et vulnérables aux risques pour la santé en raison de la dégradation des conditions climatiques Parmi eux, 54% sont préoccupés par l'impact du changement climatique sur leur santé mentale

des Américains ont déclaré se sentir exposés et vulnérables aux risques pour la santé en raison de la dégradation des conditions climatiques

61% (+19% par rapport à 2022) des Américains sont prêts à boire de l'eau recyclée pour s'adapter aux graves pénuries d'eau

74% sont prêts à consommer des aliments issus d'une agriculture utilisant de l’eau issue du recyclage des eaux usées

82% sont prêts à payer plus cher pour aider à couvrir les coûts d'élimination des micropolluants dans les approvisionnements en eau potable

53% des Américains restent confiants que l'avenir de l'humanité est encore entre nos mains et que des mesures significatives peuvent encore être prises pour inverser et atténuer les impacts du changement climatique

À PROPOS DE LA MÉTHODOLOGIE

L’enquête a été réalisée dans 26 pays sur les 5 continents : auprès de plus de 29 500 personnes (entre 1000 et 2000 par pays). Les pays ont été choisis pour leur poids démographique, leur poids dans les émissions de GES et pour assurer une diversité des histoires politiques et culturelles écologiques. Au global, ces pays représentent près de 60% de la population mondiale et 67% des émissions mondiales de GES. L’enquête a été réalisée en ligne du 17 octobre au 06 décembre 2023 : Pour chacun des 26 pays, un échantillon représentatif des résidents âgés de 18 ans et plus a été constitué. Fréquence : le baromètre est publié tous les 18 mois (temps long d’évolution des représentations, des opinions et des comportements).

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 218 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe Veolia a servi 113 millions d’habitants en eau potable et 103 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 45,3 milliards d’euros. www.veolia.com

