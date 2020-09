Veolia Environnement : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SOLVAY SA 0.51% 78.34 -24.16% VEOLIA ENVIRONNEMENT -1.48% 19.645 -17.14%

Solvay et Veolia on conclu un partenariat en vue de la création d'un consortium d'économie circulaire. Ensemble, ils proposent de nouvelles solutions qui promettent une gestion plus efficace des ressources que sont les métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques au lithium-ion. Alors que le nombre de véhicules électriques en circulation devrait passer de 8 millions en 2020 à116 millions en 2030, la disponibilité des matières premières constitue un défi stratégique.Or, les matériaux utilisés pour les batteries ne sont actuellement pas toujours récupérés à leur valeur maximale.Solvay et Veolia, à travers sa filiale SARP Industries, sont déjà activement engagés avec un fabricant automobile et les producteurs de cellules de batteries afin de coordonner et mettre à profit les meilleures technologies et compétences à chaque étape de la chaîne -de l'accès aux batteries usagées au démantèlement, à l'extraction et à la purification des métaux.