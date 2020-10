Veolia Environnement : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dimanche, Veolia a annoncé qu'à la suite des discussions constructives menées avec le management de Suez depuis le 1er octobre, et comme confirmé à Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie, le groupe s'engage inconditionnellement à ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile à l'issue de la cession des titres détenus par Engie dans Suez. Toute offre publique d'achat sur le solde du capital de Suez nécessitera donc un accueil favorable préalable du conseil d'administration de Suez.Veolia apporte ainsi la garantie souhaitée par le conseil d'administration d'Engie, en complément du prix proposé et des engagements sociaux forts pris par le groupe, rendant ainsi possible la cession des 29,9% du capital qu'Engie détient dans Suez.Veolia s'est engagée par ailleurs auprès de Philippe Varin, président du conseil d'administration de Suez, à répondre favorablement à la demande formulée par Suez auprès des pouvoirs publics d'étendre le périmètre des actifs cédés au repreneur de Suez Eau France à des actifs d'eau à l'international pour un chiffre d'affaires total de l'ordre de 5 milliards d'euros (incluant les 2,2 milliards d'euros de l'Eau France).