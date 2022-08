Veolia a affiché la semaine dernière la plus forte hausse de l'indice CAC 40. Le groupe de services à l'environnement a récemment annoncé la signature d'une promesse unilatérale d'achat par laquelle Macquarie Asset Management s'engage irrévocablement à acquérir 100% du capital de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd, regroupant les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni.