Veolia Environnement : Amendement au document d'enregistrement universel 2020

Les indicateurs clés de performance pro forma retraités non auditées, présentant des informations complémentaires non auditées au 30 juin 2020, 31 décembre 2020 et 30 juin 2021, ont pour objectif d'illustrer l'impact (i) du projet de prise de contrôle de Suez par Veolia et de la Cession du Périmètre (tel que ce terme est défini au paragraphe 2.1.1.4 du présent Amendement) ainsi que (ii) de la cession des actifs mis en vente par le groupe Suez sur les périodes 2020 et 2021(incluant les opérations du Groupe en Europe du Nord) sur une sélection d'indicateurs clés de performance. Les indicateurs alternatifs de performance pro forma retraités se distinguent des indicateurs pro forma issus de l'état de la situation financière et du compte de résultat consolidés pro forma (cf. Paragraphe 3 de l'Annexe 2 du présent Amendement), dans la mesure où ils visent non seulement à refléter l'impact de l'opération d'acquisition et également, à neutraliser l'effet des cessions d'actifs engagées par Suez sur les périodes 2020 et 2021 (incluant les opérations du Groupe en Europe du Nord), dont l'impact ne reflète pas le cours normal de l'activité et donc la performance du nouveau groupe combiné. Ces informations et indicateurs pro forma sont présentés à titre illustratif et présentent une situation par nature hypothétique.