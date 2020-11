Veolia Environnement : CHIFFRES CLÉS AU 30 SEPTEMBRE 2020

Antoine Frérot, Président-directeur général du Groupe a commenté : « Dans un contexte économique fortement perturbé par les effets de la crise sanitaire, où l'Entreprise a mis en place toutes les conditions permettant à ses salariés de se sentir plus en sécurité au travail que partout ailleurs, Veolia a démontré une nouvelle fois sa capacité à absorber les chocs, à rebondir vite et fort et à se projeter vers l'avenir avec ambition. Le rebond entamé dès le mois de juin s'est amplifié au cours de l'été et a permis de réaliser un très bon troisième trimestre : le chiffre d'affaires a ainsi retrouvé le niveau de l'exercice 2019 et les résultats ont dépassé ceux de l'année dernière grâce aux mesures d'adaptation mises en œuvre dès le début de la crise. Je suis très fier du travail réalisé et je veux remercier l'ensemble de nos collaborateurs qui ont fait preuve d'un engagement sans faille pour assurer un service de qualité à tous nos clients et permettre de retrouver une dynamique positive aussi rapidement. C'est ce que l'on attend de l'entreprise de référence de la transformation écologique. Dans le même temps, nous avons engagé le projet le plus important pour Veolia depuis 30 ans. Le 6 octobre, nous avons en effet acheté 29,9 % du capital de Suez auprès d'Engie avec l'objectif d'en acquérir la totalité et de devenir le champion mondial de la transformation écologique. Grâce à une complémentarité unique, le nouveau Groupe résultant de ce projet industriel répondra ainsi aux attentes de toutes les parties prenantes à un moment où jamais la priorité environnementale n'a été aussi forte. »

• Chiffre d'affaires du T3 2020 de 6 293 M€ contre 6 441 M€ au T3 2019, stable à périmètre et change constants. Chiffre d'affaires de 18 705 M€ contre 19 765 M€ au cours des neuf premiers mois 2019, soit un repli de 5,4 % en courant et de 3,8 % à périmètre et change constants.

Le Groupe Veolia a réalisé un bon début d'exercice jusqu'au début de la crise du COVID, mi-mars puis a rebondi dès le mois de juin et a enregistré la poursuite de ce redémarrage au cours du troisième trimestre.

À périmètre et change constants, le chiffre d'affaires du T1 était quasi-stable, à -0,5 %. Le T2 a enregistré un repli de 10,8 %, avec une amélioration de la tendance en mai, qui s'est renforcée en juin. Au T3, l'amélioration s'est poursuivie et le chiffre d'affaires est ressorti stable (-0.1 %).

Les variations des changes ont eu un impact défavorable de 214 M€ (-1,1 %) sur le chiffre d'affaires au 30 septembre.

L'effet périmètre est négatif de 101 M€ lié à la cession des activités de réseaux de chaleur aux États-Unis partiellement compensé par des développements à Hong-Kong, au Chili et en Espagne notamment.

Les effets Commerce/Volumes ont pesé pour 862 M€ sur le chiffre d'affaires sur les neuf mois (-4,4 %), suite aux conséquences de la crise sanitaire, mais de seulement 50 M€ (-0,8 %) au T3.

Le maintien d'une stricte discipline en termes de prix a permis d'enregistrer un effet prix favorable de 206 M€ (+1.0 %) pour l'ensemble du Groupe sur 9 mois et de 63 M€ pour le seul troisième trimestre (+1.0 %).

L'impact favorable des variations des prix des énergies (+32 M€) a été inférieur à la baisse des prix des matières recyclées dont l'impact s'est établi à -120 M€ (dont -74 M€ liés aux prix des papiers).

À change constant, les variations enregistrées au cours du troisième trimestre et des 9 premiers mois de l'année ressortent comme suit :

En France, l'activité a crû de +0,8 % au T3. Le chiffre d'affaires de l'Eau est en croissance de +1,0 % grâce à une hausse des volumes de +0,8 % et une hausse des tarifs de +1,5 %. L'été a été satisfaisant et se comparait à un été 2019 déjà en croissance en termes de volumes. L'activité Déchets affiche une progression de +0,6 %, avec des volumes en hausse de 1 % et des prix en hausse de 2 %. Cette bonne dynamique a été freinée par le repli des activités de recyclage, principalement dans l'activité papier. Sur les neuf premiers mois de l'année, la France est en repli de -3,9 % dans l'Eau et de -8,8 % dans la Propreté.

L'Europe hors France est en hausse de +0,8 % au T3 grâce à l'excellente performance des Pays d'Europe Centrale et Orientale, en hausse de +8,3 % avec de bonnes performances à la fois dans l'Eau et l'Énergie. Le Royaume-Uni est en léger repli (-1,3 %) du fait d'une sortie des restrictions sanitaires retardée par rapport aux autres pays d'Europe. L'Europe du Nord enregistre un repli de -4,4 %. L'Europe du Sud est en croissance de +0,3 %. Sur 9 mois, L'Europe hors France décroît de -1,5 % et les variations des mêmes zones sont respectivement de +2,7 %, -4,3 %, -4,7 % et +0,4 %.

Le Reste du monde affiche des trajectoires diverses sur le T3. L'Amérique Latine est en croissance de +7,7 % grâce à de bonnes hausses tarifaires complétée par de petites acquisitions au Chili et au Brésil, la zone Afrique Moyen-Orient progresse de +1,6 % avec une activité de retour au niveau de 2019 au Maroc, l'Amérique du Nord en baisse de -5,6 % à périmètre et change constant sous l'effet du ralentissement de l'activité des raffineries, l'Asie est en repli de -5,1 % avec la fin de plusieurs chantiers de construction, activité à faible marge qui ne pénalise pas la bonne dynamique de croissance des résultats et la zone Pacifique est en repli de -2,4 % du fait du confinement appliqué à Melbourne. Sur 9 mois, les tendances sont plus favorables, portées par les dynamiques positives de toutes ces zones. L'Asie est en croissance de +1,5 %, l'Amérique Latine de +6,4 %, l'Afrique Moyen Orient est stable, l'Amérique du Nord est en léger repli de 3 % à périmètre et change constants et la zone Pacifique est en léger retrait de -1,1 %.

Les activités mondiales sont en hausse de +3,1 % au T3. Les déchets dangereux sont stables avec de bons niveaux d'activité dans l'incinération et le stockage et le maintien de la discipline tarifaire. Les travaux ont fortement rebondi, après la phase d'arrêt du T2 et sont en hausse de +9,9 %, avec +9,8 % pour Veolia Water Technologies et +10,1 % pour la SADE. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires reste en repli du fait de l'arrêt de l'activité au cours du T2, avec -3,0 % dans la Construction et -8,6 % dans les Déchets Dangereux.

Au T3, à périmètre et à change constants, l'activité est stable et ressort comme suit : dans l'Eau, le chiffre d'affaires est en progression de +2,6 %. Les Déchets sont en retrait de -3,4 % avec des volumes en baisse de -2,6 %, des prix en hausse de +1,6 % et un effet prix des matières recyclées de -0,9 %. L'Énergie est en hausse de +0,8 %. Sur 9 mois, à périmètre et change constants, l'Eau est en retrait de -1,9 %, la Propreté de -6,1 %, l'Energie de -2,2 % et l'Ingénierie et la Construction de -3,8 %