Veolia Environnement : CP - Résultats semestriels 2021

OBJECTIF D'EBITDA DÉSORMAIS SUPÉRIEUR A 4,1 MDS€ C ONTRE PLUS DE 4 MDS€

NIVEAUX D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS TRÈS SUPÉRIEURS À CEUX DE 2020 ET

Communiqué de presse

Paris, 29 juillet 2021

Antoine Frérot, Président Directeur Général du Groupe a déclaré: « Veolia réalise au cours de cette première partie de l'année des résultats records. Tous nos indicateurs opérationnels et financiers enregistrent une forte croissance, à la fois compar és à 2020 mais également comparés à 2019. En début d'année, j'avais annoncé qu'en 2021, Veolia dépasserait les chiffres réalisés en 2019. Avec un chiffre d'affaires en hausse de +4,6 %, un EBITDA en croissance de +6,2 % et un résultat net courant part du groupe en croissance de +49 % par rapport au premier semestre 2019, nous sommes très en avance sur cet objectif et nous abordons la deuxième partie de l'année à pleine vitesse, grâce aux mesures mises en œuvre pour absorber au plus vite les effets de l a crise sanitaire. Ces performances absolument remarquables et ce niveau d'activité encore meilleur qu'attendu, notamment grâce à nos efforts en matière d'innovation, nous permettent de relever nos objectifs et de viser désormais un EBITDA supérieur à 4,1Mds€ pour l'ensemble de l'exercice. Je suis donc très confiant pour la deuxième partie de l'année. Je suis par ailleurs très fier de la capacité de rebond dont nous avons fait preuve collectivement et je tiens à remercier l'ensemble des collaborateu rs de notre Groupe pour leur engagement sans faille. C'est la puissance de ce collectif qui nous permet, depuis plusieurs années, de hisser Veolia toujours plus haut. Au moment où Veolia s'apprête à acquérirSuez, notre Groupe n'a jamais été aussi fort. Le 29 juillet, une nouvelle étape a été franchie avec l'ouverture de notre offre publique d'achat sur les actions Suez. D'ici la fin de l'année, l'opération devraitêtre finalisée et nous donnerons naissance au leader mondial incontesté de la transformation écologique».

Forte croissance du chiffre d'affaires, à 13 645 M€ au cours du S1 2021 contre 12 412 M€ au cours du S1 2020, soit une croissance de +11,2 % à change co nstant (+9,9 % en courant) et +10,4 % à périmètre et change constants. Par rapport au S1 2019, le Chiffre d'affaires progresse de +4,6 % à taux de chang e constants.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires du Groupe Veolia a fortement progressé, continuant d'enregistrer le plein effet des mesures d'adaptation mises en œuvre dès le mois de mars 20 20 pour faire face à la crise sanitaire.

taux de change constants, le deuxième trimestre a enregistré une forte accélération du taux de croissance par rapport à 2020, à +19,7 %, après +4,0 % au premier trimestre du fait de l'écart de base de comparaison, la crise sanitaire ayant principalement pénalisé l'activitédu deuxième trimestre 2020.

Comparée à 2019, à taux de change constants, après un premier trimestre en hausse de +2,8 %, le deuxième trimestre a affiché une croissance de +6,5 %, avec notamment une accélération dans les activités mondiales (Déchets dangereux, construction et assainissement), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne) et aux Etats-Unis.

Les variations des changes ont eu un impact de -160 M€ sur le chiffre d'affaires du semestre, soit un effet de - 1,3 %.

L'effet périmètre est favorable de 108 M€. Les développements en Europe Centrale (République Tchèque et Hongrie principalement) et dans les activités mondiales (rachat d'OSIS) ont plus que compensé la cession de Sade Telecom et de l'activité de nettoyage à Singapour.

Les variations des prix des énergies (prix de la chaleur et de l'électricité) ont eu un effet positifde 68 M€ sur le chiffre d'affaires et les matières recyclées à hauteur de 206 M€, dont 144 M€ pour les papiers-cartons. Le climat a eu un effet favorable de 83 M€.

L'effet volumes et commerce a été positif de 761 M€, soit un effet de +6,1 % sur le chiffre d'affaire du Groupe, grâce au bon dynamisme commercial dans tous nos mét iers, la reprise des volumes dans le Déchet Dangereux mais également industriel et commercial et la hausse de l'activité Travaux.

Les prix des services sont toujours favorablement orientés, avec un effet positif de 167 M€ au niveau du Groupe, soit un effet de +1,3 % sur le chiffre d'affaires.

change constant, les variations enregistrées au c ours du semestre ressortent comme suit :

En France, l'activité est en forte croissance, en hausse de +14,2 % par rapport au S1 2020 et de +3,1 % par rapport au S1 2019, à 2 844 M€. Les deux activités Eau et Déchets enregistrent une forte croissance.



