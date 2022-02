Veolia Environnement : CP - Veolia annonce la finalisation de la cession du nouveau Suez au Consortium d'investisseurs

Veolia annonce la finalisation de la cession du nouveau

Suez au Consortium d'investisseurs

la suite du large succès de l'offre publique d'achat sur les actions de Suez, Veolia annonce la réalisation 1 , le 31 janvier 2022, de la cession au Consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC et CNP Assurances du nouveau Suez conformément aux termes du contrat d'acquisition en date du 22 octobre 2021, et pour une valeur d'entreprise inchangée.

Cette opération, qui comprend l'essentiel des remèdes approuvés par la Commission européenne pour garantir le maintien de la concurrence dans les services à l'environnement suite au rapprochement entre Veolia et Suez, permet la création d'un groupe agile et durable tant d'un point de vue industriel que social représentant un chiffre d'affaires de près de 7 milliards € et un effectif de 35 000 employés.

Ce nouveau Suez comprend les activités Eau et Recyclage et Valorisation France de Suez, des actifs internationaux en Italie, Europe Centrale, Afrique dont le Maroc, Asie centrale, Inde, Chine et Australie, ainsi que des activités mondiales numériques et environnementales, conservant ainsi de réelles perspectives de croissance et de véritables capacités d'innovation en France et à l'international.

Cette cession marque, pour Veolia, l'aboutissement de l'opération de rapprochement avec Suez débutée il y a dix-sept mois et permet au Groupe d'aborder l'avenir du champion mondial de la transformation écologique sur des bases financières extrêmement solides.

