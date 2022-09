Veolia Environnement : CP - Veolia annonce un accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie au Royaume-Uni à Suez, suite à l'exercice par Suez de son droit de premier refus

Veolia annonce un accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie1 au Royaume-Uni à Suez, suite à l'exercice par Suez de son droit de premier refus

Veolia prend acte de l'exercice par Suez S.A. (Suez) de son droit de premier refus sur les activités déchets de Vigie au Royaume-Uni et annonce la signature d'une promesse unilatérale d'achat entre Suez et Veolia par laquelle Suez s'engage à acquérir 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd. pour un montant de 2 milliards de livres sterling. Le produit de cession de la transaction représente une valorisation attractive de 16,9 fois l'EBITDA normalisé de 2021.

L'exercice de son droit de premier refus par Suez fait suite à l'annonce par Veolia de son accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie au Royaume-Uni à Macquarie, faite le 8 août dernier.

Le montant total des cessions antitrust, qui s'élève à environ 3,4 milliards d'euros, et en particulier de cette dernière transaction, fera passer le levier d'endettement de Veolia nettement en dessous de 3x.

"L'avancement du rapprochement avec Suez, entamé en janvier dernier, continue de démontrer la pertinence et la capacité de création de valeur de notre projet de création du champion mondial de la transformation écologique dans un contexte d'urgence climatique et écologique forte. Le produit de ces cessions permettra la réduction de notre levier d'endettement et offrira à Veolia une marge de manœuvre supplémentaire pour réinvestir dans ses projets stratégiques, a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia. Nous sommes rassurés que cette cession réponde aux principales préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence. Le Royaume-Uni restera une région importante pour Veolia où nous continuerons à mettre en œuvre des solutions de transformation écologique durables et compétitives en tant que premier acteur du marché local de la gestion des déchets avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros."

La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation de la CMA.

