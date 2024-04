Pour relever ces défis, les citoyens se disent prêts à accepter les changements nécessaires à la généralisation des solutions existantes pour lutter contre le changement climatique et la pollution. Face au défi climatique et écologique, c'est le besoin de protection qui motive leur volonté d'agir. Car aujourd'hui, ils considèrent que le coût de l'inaction sera beaucoup plus élevé que celui de l'action.

Depuis 2022, Veolia, en partenariat avec Elabe, publie tous les deux ans le Baromètre de la Transformation Écologique, enquête d'opinion mondiale exclusive, axée sur le degré d'acceptabilité des solutions écologiques et analysant les obstacles et les leviers d'action pour accélérer la transformation. Il couvre un échantillon représentant plus de la moitié de la population mondiale, répartie sur les cinq continents.

"Nous sommes à la croisée des chemins. Face au défi climatique, action radicale et pause écologique s'affrontent. L'une et l'autre présentent un risque social, économique et écologique majeur. Veolia propose une troisième voie : l'écologie qui transforme nos économies pour protéger les populations. La transformation écologique ne peut, ni doit se faire, sans les citoyens du monde. Cette écoute permet de comprendre les préoccupations et les besoins de chacun, d'identifier les leviers de changement non seulement acceptables mais désirables, et de trouver le sens et la motivation du changement dans la recherche d'un avenir durable," a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia "Les résultats de la deuxième édition du Baromètre de la Transformation Écologique témoignent d'une opinion publique mondiale résolument tournée vers l'action. L'attente est forte pour la mise en place de solutions accessibles et justes, qui protègent notre santé en réduisant des pollutions et préservent nos territoires de phénomènes climatiques extrêmes. C'est l'enseignement qui guidera notre action dans les années à venir."

Pour Bernard Sananès, Président du cabinet d'études et de conseil Elabe

"Alors que des voix s'élèvent dans de nombreux pays pour appeler à une pause écologique, la 2ème édition du baromètre de la transformation écologique révèle une opinion publique mondiale majoritairement convaincue que l'inaction coûtera plus cher à l'humanité que les investissements nécessaires à la transition écologique. Sur tous les continents, les populations redoutent une dégradation de leurs conditions de vie et craignent de tomber malade à cause des pollutions.En 18 mois, la panne de l'imaginaire écologique et des résultats concrets jugés trop peu nombreux ont fait basculer de nombreux pays dans le fatalisme. Mais, partout, la protection de la santé est devenue un puissant levier pour donner envie d'écologie et consentir aux changements de comportements ou aux surcoûts des solutions écologiques."

***

Points clés sur l'acceptabilité financière des solutions écologiques en France