Veolia Environnement : CP - Veolia et son partenaire ivoirien PFO Africa exploiteront l'une des plus grandes usines de production d'eau potable en Afrique de l'Ouest

"Je suis très fière de ce nouveau contrat remporté en Côte d'Ivoire, avec notre partenaire PFO Africa. Il confirme les ambitions de notre Groupe dans la région et notre capacité à accompagner les Etats dans leur volonté de développer et pérenniser des infrastructures essentielles qui améliorent durablement l'accès à l'eau des citoyens et participent au développement économique de leur pays." précise Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.

"Ce type d'infrastructures contribuent à l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations. La mise en route de l'usine de la Mé nous conforte dans notre ambition : celle d'être une entreprise citoyenne au service du développement de notre pays la Côte d'Ivoire." souligne Clyde Fakhoury, Administrateur général du Groupe PFO AFRICA.

-

À propos de PFO AFRICA

Acteur majeur, PFO AFRICA est un groupe multi-métiers, ambitieux et investi dans le développement de la Côte d'Ivoire, notre terre d'ancrage et celui du continent, notre maison commune, sur 6 métiers complémentaires, la construction, l'immobilier, le facility management, l'énergie, et l'eau. Le groupe, fondé par l'architecte Pierre Fakhoury, est issu d'une solide expérience de plus de 50 ans avec une expertise développée sur des projets complexes et de grandes envergures accompagnés au quotidien par plus de 4.000 collaborateurs dans 6 pays, le groupe PFO AFRICA a généré un chiffre d'affaires de 325 Milliards de francs CFA (soit 500 millions d'Euros). www.pfoafrica.com

À propos de VEOLIA

Leader mondial des services à l'environnement, Veolia agit face aux défis du dérèglement climatique et de la préservation des ressources dans 44 pays sur les cinq continents, grâce à un collectif engagé de 220 000 collaborateurs. Fort de l'expertise de 170 ans dans ses trois métiers, l'eau, l'énergie et les déchets, Veolia conçoit et met en œuvre des solutions innovantes de décarbonation, de dépollution et de régénération des ressources pour accompagner les collectivités et les entreprises dans leur transformation écologique. En 2022, le groupe Veolia a servi 111 millions d'habitants en eau potable et 97 millions en assainissement, produit 44 térawattheures d'énergie et valorisé 61 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 42,9 milliards d'euros. www.veolia.com

Contacts