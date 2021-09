Veolia Environnement : Découvrez les cinq équipes lauréates des Trophées des initiatives RH 2021 de Veolia

Les Trophées des initiatives RH 2021 ont récompensé 5 équipes lauréates. Sélectionnées parmi 278 issues de 50 entités dans le monde, ces initiatives révèlent toute la richesse des talents et des métiers de Veolia. Les Trophées récompensent tous les 2 ans l'inventivité des équipes et visent à encourager la duplication ("Copy and Adapt") des meilleurs projets au sein du Groupe. Retour sur la cérémonie de remise des prix, diffusée le 17 septembre en direct et en ligne, depuis le siège de Veolia à Aubervilliers.

Toutes les zones ont proposé des initiatives : Afrique-Moyen-Orient (28 initiatives), Amérique du Nord (8), Amérique latine (68), Asie-Océanie (53), Europe (41) et France (91).

Les 5 lauréats

Prix catégorie Prévention santé et bien-être : "Gestion de la crise sanitaire"- Equateur Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la ville de Guayaquil, en Equateur, a été la plus touchée d'Amérique latine dès le début de la crise sanitaire. Les équipes de Veolia ont mis en place un plan d'action pour protéger les collaborateurs et assurer la continuité de services dans le pays. Par exemple en organisant l'accès aux soins et aux médicaments, ou en fournissant des paniers repas et de la nourriture aux familles du personnel en difficulté.

Phyllis Zurita , directrice des ressources humaines de Veolia Equateur. A Guayaquil, nous avons créé un comité de gestion d'urgence sanitaire Covid pour préserver la santé de tous les collaborateurs et de leurs familles mais aussi assurer la continuité de service. Pour nous, ce trophée est une reconnaissance. Nos équipes ont fait preuve d'une très grande solidarité dans un contexte éprouvant et douloureux où nous avons perdu 5 collègues. Mais nous avons pu aider tous ceux qui en ont eu besoin et surtout les plus vulnérables d'entre nous.



Frédéric Goetz, directeur prévention santé et sécurité de Veolia a ajouté : Au cours de cette crise sans précédent, vous avez défendu les valeurs du Groupe : la responsabilité, en vous mobilisant ; la solidarité, en formant un collectif ; le respect, en prenant en compte l'ensemble des dimensions du Groupe ; le sens du client, en assurant la continuité des services ; et l'innovation, comme le démontre par exemple l' initiative à Guayaquil.

Prix catégorie Prévention et sécurité : "ACT for Safety"- filiale SARPI, France L'initiative ACT for Safety vise à changer les comportements des collaborateurs en matière de sécurité au travail en s'appuyant sur les ressorts de la psychologie sociale. Ce programme est déployé auprès des 3 000 salariés du réseau SARPI, en France et à l'international.

A partir de notre activité de traitement des déchets dangereux, nous avons construit un programme complet d'ateliers "AtouSécurité" reposant sur une démarche participative. Le principe des ateliers est basé sur l'échange et l'intelligence collective, où chaque participant s'engage à adopter les bons comportements , ont témoigné plusieurs responsables de SARPI.



Anne Le Guennec, directrice générale Recyclage & valorisation des déchets en France : La sécurité se construit sur le terrain, au plus près des collaborateurs. Il est important de réfléchir ensemble à la meilleure solution pour limiter les risques. Le collectif et le participatif, c'est une recette qui marche.

Prix catégorie Performance opérationnelle et développement : "Le pouvoir des petits changements (Power of Small Changes)" - Pologne Power of Small Changes est une campagne d'innovation qui encourage les employés à innover et à mettre en place des petits changements (innovation incrémentale) pour optimiser leur travail au quotidien.

Agnieszka Blaszczyk, innovation & communication manager, à l'origine de cette initiative : C'est l'engagement des collaborateurs pour l'environnement qui explique le succès de ce projet. Et notre culture de l'innovation partagée a permis de mobiliser plus de 100 "innovateurs" motivés par les impacts mesurables de leurs projets.



Arthur Thoux, directeur de la communication interne et réglementaire : Grâce à un très haut niveau d'engagement, cette initiative a produit des résultats très concrets, visibles et puissants. C'est un réel levier d'amélioration de la performance du Groupe.



Prix catégorie Développement des compétences et des talents : "VeoExperts, l'outil de mobilité" - zone Amérique latine et Ibérie VeoExperts est un outil digital collaboratif de recrutement et de mobilité interne pour des missions de courte durée. Il concerne tous les experts des 11 pays de la zone Amérique latine et Ibérie pour renforcer les projets de la zone par un apport de leurs compétences en présentiel ou à distance.

Disponible dans 11 pays, VeoExperts rassemble 300 experts et cumule 6 100 jours de mission réalisés. Cette collaboration transversale est un gain économique pour le Groupe. C'est aussi une source de motivation supplémentaire pour les collaborateurs en développant leurs compétences à l'international , expliquent les porteurs du projet.



Clémentine Fontanel, directrice des ressources humaines d'Amérique latine et Ibérie, à l'initiative du projet : Ce projet permet, par exemple, de monter rapidement un Hubgrade au Mexique, ou de faire une étude de marché d'énergie industrielle en Equateur grâce à un expert argentin qui forme aussi les équipes commerciales. L'expert s'enrichit et se sent valorisé. Cette initiative décloisonne nos savoir-faire et nos géographies par des coopérations sur des projets concrets.

Prix catégorie Responsabilité sociale, diversité et cohésion : "Bourses d'étude et mentorat pour des bachelières" - Maroc Il s'agit d'un programme de financement de bourses d'études et de mentorat au profit de bachelières méritantes, issues de milieux défavorisés. Objectif : promouvoir l'égalité des chances et la mixité dans des métiers trop souvent occupés par des hommes. Les jeunes filles se forment pendant 2 ans à l'École supérieure de technologie et bénéficient d'un tutorat personnalisé, d'un ordinateur portable et d'un smartphone. A ce jour, 6 jeunes femmes ont déjà été sélectionnées.

Nezha El Anmanari, cheffe de département administration et système d'information de Redal (Veolia), à l'origine de cette initiative dans le cadre du réseau mixité Groupe WEDO : Ce projet encourage la mixité dans l'entreprise, dans les métiers techniques où les femmes sont faiblement représentées. La plus grande récompense c'est de voir ces jeunes filles franchir des barrières sociales et culturelles.



Jean-Christophe Taret, directeur stratégie et performance plurielle et membre du jury, a remis le prix Promouvoir l'égalité des chances et la mixité dans les métiers techniques s'inscrit dans la raison d'être de Veolia et doit être dupliqué partout. La diversité et la mixité en particulier sont une richesse et un avantage compétitif pour le Groupe.



Concluant la cérémonie des Trophées, Oliver Carlat, directeur de la formation et du développement social : Ces trophées sont une formidable concrétisation de nos valeurs. 83 initiatives seront rassemblées dans un carnet des bonnes pratiques RH, en ligne, pour être copiées et adaptées. Ces initiatives contribuent aussi à relever nos nouveaux défis : devenir le champion de la transformation écologique dans le nouveau périmètre de Veolia en accueillant de nouveaux collaborateurs avec leurs propres initiatives.