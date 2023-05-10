Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Veolia Environnement
  6. Actualités
  7. Synthèse
    VIE   FR0000124141

VEOLIA ENVIRONNEMENT

(VIE)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:51 10/05/2023
27.87 EUR   +0.87%
20:12Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899092
PU
20:12Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899078
PU
19:12Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899088
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899092

10/05/2023 | 20:12
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD899092

09 mai 2023

FR0000124141 - DD156502

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

GAVIN GRAVESON, Directeur de la zone Europe du Nord

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VEOLIA ENVIRONNEMENT

LEI : 969500LENY69X51OOT31

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition Actions gratuites

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 6 098.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 6 098.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 mai 2023

COMMENTAIRES :

Cours d'acquisition : 28,34 €

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Veolia Environnement SA published this content on 10 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 May 2023 18:11:08 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur VEOLIA ENVIRONNEMENT
20:12Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899092
PU
20:12Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899078
PU
19:12Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899088
PU
18:43Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899180
PU
18:43Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899098
PU
18:43Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899094
PU
18:42Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899073
PU
18:42Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899118
PU
18:42Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899081
PU
18:42Veolia Environnement : Document AMF CP. 2023DD899140
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur VEOLIA ENVIRONNEMENT
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 43 904 M 48 193 M -
Résultat net 2023 1 211 M 1 329 M -
Dette nette 2023 18 176 M 19 952 M -
PER 2023 17,9x
Rendement 2023 4,61%
Capitalisation 19 401 M 21 296 M -
VE / CA 2023 0,86x
VE / CA 2024 0,86x
Nbr Employés 188 662
Flottant 91,7%
Graphique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Durée : Période :
Veolia Environnement : Graphique analyse technique Veolia Environnement | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 14
Dernier Cours de Clôture 27,63 €
Objectif de cours Moyen 33,04 €
Ecart / Objectif Moyen 19,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Estelle Karine Brachlianoff Chief Executive Officer & Director
Claude Olivier Francois Laruelle Chief Financial Officer
Antoine Frérot Chairman
Christophe Nebon Director-Technical & Performance
Didier Bove CIO, Senior VP-Information Systems & Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VEOLIA ENVIRONNEMENT15.13%21 256
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY-8.16%96 446
NATIONAL GRID PLC15.60%53 481
ELECTRICITÉ DE FRANCE0.00%52 592
SEMPRA ENERGY0.25%48 994
ENGIE9.99%39 058
1 Zonebourse vaut mieux que 1000 Influenceurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer