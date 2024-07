▁▁▁

Emmanuelle Menning: Après des expériences en audit chez Price Waterhouse Cooper, puis en conseil financier chez Ernst & Young, puis en banque d'investissement chez Natixis CIB, Emmanuelle Menning rejoint Veolia en 2014 au sein de sa filiale allemande, dont elle devient directrice financière en 2016. Deux ans plus tard, elle ajoute à ces responsabilités la gestion financière opérationnelle de l'activité déchets et aménagement. Depuis 2016, Emmanuelle est également membre du conseil de surveillance de sociétés de services dans les services de l'Énergie et de l'Eau au niveau international.

En septembre 2020, elle est nommée directrice financière adjointe de Veolia Environnement et est membre du comité de direction de Veolia.

Selma Bekhechi: Après plusieurs expériences au sein de Carrefour, Alstom et Alcatel-Lucent à des postes de relations investisseurs, stratégie, transformation digitale et e-commerce, Selma Bekhechi a rejoint la direction financière de Veolia en juin 2024 pour prendre la tête de la direction des relations investisseurs et de la communication financière. Elle a pour mission de piloter la communication financière et les échanges avec la communauté investisseurs, en phase avec la nouvelle feuille de route du Groupe.

