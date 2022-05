Veolia Environnement : Informations privilégiées / Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

Elle est soumise à la réalisation des consultations des instances représentatives du personnel de Veolia, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

A l'issue de l'opération, Veolia restera un acteur majeur du segment des eaux industrielles en Europe. Séché Environnement conforte, en France, sa position d'acteur de référence au service des industriels sur ces métiers.

***

A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l'environnement, notamment en cas d'urgence environnementale.

Grâce à son expertise en matière de création de boucles d'économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, le groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu'à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 implantations dans 15 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de près de 5000 salariés dont 2300 en France, Séché Environnement a réalisé en 2021 736M€ de chiffre d'affaires, dont 28% à l'international.

Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B). Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

A propos de Veolia

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 220 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue a développer l'accès aux ressources, a préserver les ressources disponibles et a les renouveler. En 2021, le groupe Veolia a servi 79 millions d'habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit près de 48 millions de mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 28,508 milliards d'euros. www.veolia.com