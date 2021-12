Veolia Environnement : La Commission européenne approuve l'acquisition de Suez par Veolia

Veolia salue la décision de la Commission européenne qui a autorisé le projet d'acquisition de Suez par Veolia. Le Groupe franchit ainsi une étape décisive dans la création du champion mondial de la transformation écologique, l'obtention du feu vert de la Commission européenne étant déterminante dans la concrétisation du projet industriel de Veolia.

Veolia a travaillé étroitement avec la Commission européenne pour répondre à l'ensemble de ses préoccupations en matière de concurrence :

L'accord commercial trouvé entre Veolia et le Consortium en vue de créer le nouveau Suez a permis d'identifier des actifs supprimant l'essentiel des préoccupations de concurrence relevées par les services de la Commission Européenne. Cet accord commercial signé avec le Consortium d'investisseurs constitué de Meridiam, GIP et La Caisse des dépôts/CNP Assurances, est documenté par l'accord de rapprochement conclu entre Veolia et Suez en avril 2021 et le contrat d'acquisition du 22 octobre dernier. Pour mémoire, le nouveau Suez aura un chiffre d'affaires de près de 7 milliards € comprenant les activités Eau et Recyclage et Valorisation France de Suez, des actifs internationaux en Italie, Europe Centrale, Afrique (dont le Maroc), Asie centrale, Inde, Chine et Australie, ainsi que des activités mondiales numériques et environnementales.



Pour satisfaire aux exigences de la Commission européenne sur certains autres marchés, le Groupe a par ailleurs consenti quelques remèdes additionnels dans les domaines de l'eau industrielle, des solutions mobiles et des déchets industriels spéciaux.

L'unique condition suspensive de l'offre publique d'achat au prix de 19,85 € (coupon attaché) par action Suez étant désormais réalisée, le rapprochement entre Veolia et Suez rentre dans la dernière phase, avec une date de clôture de l'OPA fixée ce jour par l'Autorité des marchés financiers au 7 janvier 2022.

Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia a déclaré : "Je me réjouis de cette décision qui confirme la solidité et la pertinence de notre projet industriel ainsi que sa capacité à répondre aux enjeux de la crise climatique et environnementale au niveau mondial. Cette étape ouvre la dernière phase du rapprochement qui n'est plus qu'une question de quelques semaines. Je tiens à ce qu'elle se fasse dans les meilleures conditions pour l'ensemble de nos parties prenantes et je veillerai à ce que l'ensemble de nos engagements sociaux soient respectés tout au long de ce processus".



Le projet de rapprochement a déjà obtenu 15 autorisations sur 18 de la part des principales autorités de la concurrence avec l'examen du dossier encore en cours par les autorités de concurrence au Chili, au Royaume-Uni et en Australie.

A propos de Veolia

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d'habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 26,010 milliards d'euros. www.veolia.com

Contacts