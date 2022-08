Veolia Environnement : La valeur du jour à Paris Veolia se redresse après la cession des activités de déchets de Suez au Royaume-Uni

Veolia gagne 1,63 % à 24,38 euros, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice parisien. Le groupe de services à l'environnement a annoncé la signature d’une promesse unilatérale d’achat par laquelle Macquarie Asset Management s’engage irrévocablement à acquérir 100% du capital de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd, regroupant les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni.



Le produit de cession pour Veolia représentera environ 2,4 milliards d'euros.La réalisation de cette transaction permet d'apporter une réponse efficace aux principales préoccupations de l'autorité de la concurrence britannique. Elle reste soumise à son approbation ainsi qu'à la levée du droit de premier refus accordé par Veolia au nouveau Suez à l'occasion du rapprochement en 2021.







A l'issue de la réalisation de ce remède antitrust, Veolia demeurera un acteur majeur du marché du traitement de déchets au Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros.





"Nous sommes très satisfaits de cette transaction qui se fait dans d'excellentes conditions qui démontrent une nouvelle fois la grande attractivité des activités des services à l'environnement et la pertinence de notre proposition de remèdes à la CMA. Elle permettra une forte création de valeur tout en renforçant notre capacité d'investissement sur des marchés stratégiques. La valorisation de ces actifs reflète à la fois le prix initial et les synergies prévues par le rapprochement, en ligne avec l'ensemble des cessions réalisées dans le cadre des autorisations antitrust, qui sont supérieures au prix d'acquisition de Suez, a commenté Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia, A l'issue de cette opération, Veolia restera l'un des acteurs majeurs du secteur des déchets au Royaume-Uni et plus largement du marché des services à l'environnement de la zone qui reste stratégique pour le Groupe.”