Veolia Environnement : Le cycle de vie des batteries de véhicules électriques assuré grâce à un partenariat entre Solvay et Veolia

Communiqué de presse : Bruxelles et Paris, le 9 septembre 2020 - Partenariat entre Solvay et Veolia (333.88 Ko)

Un nouveau consortium est né pour créer un écosystème circulaire pour les batteries de véhicules électriques et hybrides en Europe. Il permet la réutilisation de matières premières critiques et rares.

Solvay et Veolia sont heureux d'annoncer leur partenariat dans la création d'un consortium d'économie circulaire. Ensemble, ils proposent de nouvelles solutions qui promettent une gestion plus efficace des ressources que sont les métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques au lithium-ion.

Alors que le nombre de véhicules électriques en circulation devrait passer de 8 millions en 2020 à 116 millions en 2030, la disponibilité des matières premières constitue un défi stratégique. Or, les matériaux utilisés pour les batteries ne sont actuellement pas toujours récupérés à leur valeur maximale.

Solvay et Veolia, à travers sa filiale SARP Industries, sont déjà activement engagés avec un fabricant automobile et les producteurs de cellules de batteries afin de coordonner et mettre à profit les meilleures technologies et compétences à chaque étape de la chaîne - de l'accès aux batteries usagées au démantèlement, à l'extraction et à la purification des métaux.

Le rôle de Solvay dans ce consortium, à travers sa business unit Technology Solutions, est d'optimiser l'extraction et la purification de métaux critiques tels que le cobalt, le nickel et le lithium et de les transformer en matières premières de haute pureté directement utilisables pour produire de nouvelles batteries. Le projet démontre que les technologies de Solvay sont essentielles pour boucler la boucle de l'économie circulaire. Solvay est également présent ailleurs dans la chaîne de valeur des batteries de véhicules électriques et hybrides grâce à ses polymères spéciaux à hautes performances pour liants et séparateurs et ses additifs spéciaux pour électrolytes.

« Je suis réellement enthousiasmée par notre partenariat avec Veolia, qui vise à faire de la circularité une étape significative vers une mobilité plus propre » a expliqué Ilham Kadri, directrice générale de Solvay. « Les technologies de Solvay sont capables d'offrir une nouvelle vie aux batteries en fin de cycle. Notre savoir-faire unique combinant les polymères spéciaux, les composites et les solutions minières associé à la grande expérience de Veolia dans la gestion des déchets, est une merveilleuse opportunité de construire un écosystème plus vert pour les batteries. »

Dans son usine de recyclage dans l'Est de la France, Veolia démantèle déjà les batteries de véhicules électriques depuis 2013. L'association de procédés mécaniques et hydrométallurgiques permet ensuite de traiter les cellules actives et d'extraire les métaux actifs. Ces métaux sont ensuite employés par l'industrie et transformés en nouveaux matériaux.

'Le recyclage des batteries des véhicules électriques et la gestion des polluants qu'elles contiennent constituent des enjeux écologiques et industriels majeurs. En s'associant, Veolia et Solvay contribuent ensemble à développer la chaîne de valeur du recyclage et la production de matières premières stratégiques pour la production de nouvelles batteries. Si aujourd'hui les composés essentiels des batteries sont majoritairement importés, ils seront demain régénérés directement sur nos territoires', déclare Antoine Frérot, Président directeur général de Veolia.

L'établissement d'un tel partenariat répond aux objectifs de développement durable du groupe Solvay. Dans le cadre de ses engagements baptisés 'Solvay One Planet', Solvay vise à générer 15% de son chiffre d'affaires à partir de matériaux biosourcés ou recyclés d'ici 2030.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 171 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d'habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56 millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 25,91 milliards d'euros. www.veolia.com.

Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 24 100 employés dans 64 pays, Solvay unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son plan Solvay One Planet qui s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,2 milliards d'euros en 2019. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles (SOLB) et Paris et aux États-Unis, où ses actions (SOLVY) sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. Pour en savoir plus, consultez le site www.solvay.com.