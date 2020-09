Veolia Environnement : Le recyclage des batteries de véhicules électriques assuré grâce à un partenariat entre Solvay et Veolia

Solvay et Veolia annoncent ce mercredi 9 septembre s'être associés pour créer un consortium d'économie circulaire. Objectif : créer un écosystème circulaire pour optimiser le recyclage des batteries au lithium-ion de véhicules électriques et hybrides en Europe, notamment en améliorant la gestion et la réutilisation des matières premières critiques et rares. Avec un nombre croissant de véhicules électriques en circulation dans le monde - qui devrait passer de 8 à 116 millions d'ici 2030 - l'accès aux matières premières relève du défi stratégique. Solvay et Veolia proposent de nouvelles solutions pour gérer plus efficacement les métaux utilisés dans les batteries au lithium-ion de véhicules électriques. Ils sont déjà activement engagés avec un fabricant automobile et les producteurs de cellules de batteries pour mobiliser ensemble les meilleures technologies et compétences, de la collecte des batteries usagées au démantèlement, à l'extraction et à la purification des métaux. Dans son usine de recyclage située à l'Est de la France, Veolia démantèle depuis 2013 les batteries des véhicules électriques. Les métaux y sont extraits grâce à un procédé chimique d'hydrométallurgie et sont ensuite transformés en nouveaux matériaux.

'Le recyclage des batteries des véhicules électriques et la gestion des polluants qu'elles contiennent constituent des enjeux écologiques et industriels majeurs. En s'associant, Veolia et Solvay contribuent ensemble à développer la chaîne de valeur du recyclage et la production de matières premières stratégiques pour la production de nouvelles batteries. Si aujourd'hui les composés essentiels des batteries sont majoritairement importés, ils seront demain régénérés sur nos territoires ANTOINE FRÉROT PDG de Veolia

Le rôle de Solvay dans ce consortium, à travers sa business unit Technology Solutions, est d'optimiser l'extraction et la purification de métaux critiques (cobalt, nickel, lithium) et de les transformer en matières premières de haute pureté́, directement utilisables pour produire de nouvelles batteries. Le projet démontre que les technologies de Solvay sont essentielles pour boucler la boucle de l'économie circulaire. Solvay est également présent dans la chaîne de valeur des batteries de véhicules électriques et hybrides par ses polymères spéciaux à hautes performances pour liants et séparateurs, et ses additifs spéciaux pour électrolytes.

Je suis réellement enthousiasmée par notre partenariat avec Veolia, qui vise à faire de la circularité une étape significative vers une mobilité plus propre. Les technologies de Solvay sont capables d'offrir une nouvelle vie aux batteries en fin de cycle. Notre savoir-faire unique combinant les polymères spéciaux, les composites et les solutions minières associé à l'expérience unique de Veolia dans la gestion des déchets, est une merveilleuse opportunité de construire un écosystème de batteries plus vert. ILHAM KADRI CEO de Solvay