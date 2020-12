Veolia Environnement : Le recyclage des plastiques, un gisement d'emplois en Europe

Sven Saura, Directeur du pôle recyclage et plastiques de Veolia

En 2018, la Chine a fermé ses frontières à l'importation de déchets plastiques. Ce bouleversement du marché au niveau mondial s'est accompagné d'une prise de conscience quant aux excès de l'usage de plastiques à usage unique. Si tout doit être fait pour baisser la consommation de matière, il n'en reste pas moins que le plastique est omniprésent - et que la crise de Covid-19 a démontré ses exceptionnelles qualités techniques, sanitaires, voire économiques. Cela souligne l'enjeu de son recyclage, encore trop peu développé. Un recyclage qui aurait un fort potentiel environnemental, mais aussi économique et social.

Un enjeu : doubler le taux de recyclage en Europe

Le plastique a des caractéristiques qui expliquent l'intérêt qu'on lui porte - résistance et durabilité -, mais aussi les risques qu'il comporte lorsque sa fin de vie est mal gérée. Il est aussi consommateur de ressources fossiles, non renouvelables. Deux raisons qui justifient la nécessité de son meilleur recyclage. Et c'est là que le bât blesse. Ce dernier n'était que de 32,5 % en 2019. Face au défi, l'Europe s'est dotée d'une stratégie ambitieuse visant à atteindre 60 % de plastiques recyclés en 2025.

Un coup de pouce pour les métiers du recyclage en particulier, qui pourraient accéder à un gisement de déchets de qualité, et avec 200 000 emplois à la clé.

Recruter localement

Car encourager le recyclage, c'est consolider, en Europe, une véritable filière industrielle et tout un écosystème d'acteurs. Le recyclage des plastiques est d'autant plus performant au niveau environnemental que les déchets ne sont pas transportés sur des distances excessives. C'est aussi susciter des emplois qualifiés. La transformation de la matière première secondaire exige une technicité spécifique, avec un grand nombre de métiers qui restent à inventer. Veolia, qui table sur un doublement de la taille de son activité recyclage des plastiques, prévoit ainsi de doubler ses effectifs dédiés à cette activité dans les prochaines années, et d'organiser un programme de formation ad hoc, pour faire émerger les compétences dont il a besoin.

Faire sauter les verrous

Le développement du recyclage des plastiques devra faire sauter deux principaux verrous. Un verrou culturel : le produit recyclé est perçu comme low cost et peu qualitatif. C'est pourquoi Veolia s'emploie pour sa part à améliorer la technicité des produits recyclés, pour qu'ils remplacent - en mieux ! - la matière vierge. Un verrou économique : dans une pure logique de marché, le prix de la matière recyclée est indexé à celui de la matière vierge - donc au cours très volatil du pétrole. Pour le décorréler et pouvoir construire une industrie du recyclage durable, l'obligation d'utiliser des recyclés là où c'est possible est un bon moyen. Les bouteilles PET sont déjà concernées, l'UE imposant d'y injecter au moins 25 % de matière recyclée dès 2025.

Multiplier les boucles de valorisation

La pression des citoyens et des consommateurs, associée aux nouvelles dispositions réglementaires, permettra de créer de nouvelles boucles circulaires. Comme celle créée en France par Veolia avec les jardineries Botanic et Poétic, et l'entreprise d'insertion Elise, pour recycler les pots horticoles qui ne peuvent être réutilisés. Ou encore, à Hambourg, où l'association de Veolia, Unilever, la ville, la chaîne de drogueries Budni et les experts en matériaux de l'Université de technologie a permis de mettre en rayons une bouteille de détergent en plastique PEHD 100 % recyclé. La nouvelle économie des plastiques n'a pas fini de faire des boucles…

Cet article a été initialement publié dans le livre L'ADN des Tendances 2021.