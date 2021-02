Veolia Environnement : Résultats annuels 2020

UNE TRES FORTE CAPACITE DE RESISTANCE ET DE REBOND FACE A LA CRISE RESULTAT NET COURANT PART DU GROUPE DE 415 M€ RESULTATS DU 4eme TRIMESTRE SUPERIEURS A 2019 ET A NOS OBJECTIFS, CONFIRMANT LA FORTE AMELIORATION DU 3eme TRIMESTRE LANCEMENT D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR SUEZ LE 8 FEVRIER 2021 A 18€ COUPON ATTACHE

Antoine Frérot, Président Directeur Général du Groupe a déclaré : En 2020, Veolia a démontré sa remarquable capacité à résister à un contexte économique fortement dégradé par une crise sanitaire mondiale sans précédent. Dès le troisième trimestre, l'activité du Groupe a retrouvé son niveau de 2019, tendance amplifiée au quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires en croissance et un EBITDA en progression de 4,2 %. Ces résultats très encourageants ont été réalisés grâce au formidable engagement de l'ensemble des collaborateurs du Groupe et au lancement de mesures d'adaptation dès le début de la crise sanitaire. Veolia aura ainsi effacé les stigmates de la crise et aura retrouvé sa trajectoire de croissance et son levier opérationnel en moins de 6 mois. Le Groupe devrait donc enregistrer en 2021 des performances supérieures à celles de 2019.

Par ailleurs, en 2020, Veolia a saisi l'opportunité unique de créer le champion mondial de la transformation écologique en acquérant 29,9% du capital de Suez. Le 8 février 2021, nous avons lancé une Offre Publique d'Achat sur les 70,1% du capital restants. Grâce à une complémentarité unique, le nouveau Groupe résultant de ce projet industriel répondra ainsi aux grands défis de la planète à un moment où la priorité environnementale est plus forte que jamais. En 2020, Veolia a démontré sa remarquable capacité à résister à un contexte économique fortement dégradé par une crise sanitaire mondiale sans précédent. Dès le troisième trimestre, l'activité du Groupe a retrouvé son niveau de 2019, tendance amplifiée au quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires en croissance et un EBITDA en progression de 4,2 %. Ces résultats très encourageants ont été réalisés grâce au formidable engagement de l'ensemble des collaborateurs du Groupe et au lancement de mesures d'adaptation dès le début de la crise sanitaire. Veolia aura ainsi effacé les stigmates de la crise et aura retrouvé sa trajectoire de croissance et son levier opérationnel en moins de 6 mois. Le Groupe devrait donc enregistrer en 2021 des performances supérieures à celles de 2019.

Par ailleurs, en 2020, Veolia a saisi l'opportunité unique de créer le champion mondial de la transformation écologique en acquérant 29,9% du capital de Suez. Le 8 février 2021, nous avons lancé une Offre Publique d'Achat sur les 70,1% du capital restants. Grâce à une complémentarité unique, le nouveau Groupe résultant de ce projet industriel répondra ainsi aux grands défis de la planète à un moment où la priorité environnementale est plus forte que jamais.