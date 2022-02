Veolia Environnement : Solvay et Veolia s'allient pour produire la plus grande quantité d'énergie en France à partir de combustibles solides de récupération

Dans ce projet d'écologie industrielle baptisé Dombasle Énergie, Solvay et Veolia lancent la construction d'une centrale de production d'énergies bas carbone de type cogénération, en remplaçant le charbon par des combustibles solides de récupération (CSR) sur le site de production de carbonate de soude de Dombasle-sur-Meurthe (France). Ce projet assure la compétitivité de ce site historique de Solvay et réduit de 50 % ses émissions de CO 2 .

Le projet consiste à remplacer les trois chaudières à charbon par une chaufferie équipée de deux fours à combustibles solides de récupération, fabriqués à partir de déchets non dangereux qui étaient jusqu'ici stockés.

Cette chaufferie sera la plus importante unité de cogénération CSR de France et l'une des plus importantes en Europe. En consommant et en valorisant 350 000 tonnes de CSR par an fournies par Veolia, elle divisera par deux l'empreinte carbone du site historique de Solvay et permettra d'éviter l'importation de 200 000 tonnes de charbon par an. La nouvelle cogénération qui produit simultanément chaleur et électricité (181 MW thermiques et 17,5 MW électriques utilisés dans le process industriel), sera construite par Solvay et exploitée par Veolia à partir de 2024.

Ce projet de cogénération CSR offre un réel atout économique au site de Solvay face à la volatilité du prix des combustibles fossiles et aux taxes instaurées par la réglementation européenne pour l'utilisation de charbon. Le gain de compétitivité pérennise le site et préserve le bassin d'emploi avec 1000 emplois directs et indirects.



Pionnier de l'écologie industrielle, Veolia se positionne une nouvelle fois comme partenaire majeur des industriels dans leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Nous sommes ravis de nous associer à un partenaire comme Solvay pour ce projet afin de contribuer à la décarbonation de l'industrie dans la dynamique de la transformation écologique, déclare Antoine Frérot, PDG de Veolia.

Notre feuille de route de développement durable, Solvay One Planet, vise notamment la neutralité carbone à horizon 2050. Pour contribuer activement à l'émergence d'une société bas carbone, nous devons transformer nos usines pour mettre en place des énergies de substitution durables et compétitives. Cela exige de trouver des partenariats entre acteurs privés et publics. Nous nous réjouissons de nous associer à Veolia sur ce projet qui nous permettra de sortir du charbon dans cette deuxième usine de carbonate de soude, après Rheinberg en Allemagne, déclare Ilham Kadri, CEO du groupe Solvay.

L'objectif de Veolia est de développer une véritable filière de valorisation énergétique pour des déchets qui ne peuvent pas être recyclés en matières. Transformés en combustibles solides de récupération, ces déchets permettent de produire de l'énergie et de la chaleur en substitution de ressources fossiles. Dombasle Énergie vise ainsi à substituer le charbon par des CSR pour alimenter en énergie propre l'usine de Solvay dans la démarche d'économie circulaire et de décarbonation de l'industrie", souligne Anne Le Guennec, directrice générale - Recyclage et valorisation des déchets de Veolia France.

Ce projet majeur assure l'avenir de notre site historique et confirme la détermination de Solvay de transformer l'industrie européenne du carbonate de soude, pour le rendre plus durable et compétitif, et mieux servir nos clients à long terme. Il s'inscrit dans la même dynamique que le projet de transition énergétique développé sur notre site allemand Rheinberg, souligne Philippe Kehren, Président de Solvay Soda Ash & Derivatives.