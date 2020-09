Veolia Environnement : accélère son développement dans l'énergie en République Tchèque et exploitera le réseau de chauffage urbain de la rive droite de Prague

Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE), à travers sa filiale Veolia Ceska Republika, a signé un accord pour la reprise de Pražská Teplárenská - PT, filiale du groupe tchèque Energetický a Průmyslový Holding a.s, en charge du réseau de chauffage urbain de Prague Rive Droite. Le Groupe exploite déjà le réseau de Prague Rive Gauche et renforcera ainsi sa présence dans les services énergétiques en République Tchèque. Cette reprise d’actifs représentera à terme pour Veolia un chiffre d’affaires annuel estimé à 230 millions d’euros.

PT exploite aujourd’hui le plus grand réseau de chaleur de République Tchèque. Sur 550 kilomètres, les plus de 400 employés du réseau permettent de desservir chaque jour 230 000 foyers, des installations municipales et des locaux tertiaires en chaleur.

La reprise de PT par Veolia est une nouvelle étape dans le développement des réseaux de chaleur en République Tchèque. Elle permettra également de consolider le lien historique que le Groupe entretient avec la ville de Prague. La municipalité de Prague est ainsi actionnaire de PVK, filiale de Veolia en charge de l’eau et de l'assainissement dans la ville depuis plus de vingt ans.

“ Cette opération est une étape structurante qui assoit notre implantation dans la région et s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Veolia en Europe centrale et orientale : à travers des partenariats nationaux et locaux de long terme, développer la gestion des réseaux de chaleur municipaux et proposer une offre innovante et différentiante à nos clients”, a déclaré Philippe Guitard, directeur de la zone centrale et orientale de Veolia.

Veolia emploie plus de 25 000 personnes en Europe centrale et orientale, dans dix pays. Le Groupe est notamment présent dans sept capitales de la région et assure entre autres la gestion de services d’eau potable, d’assainissement et de chauffage urbain. Veolia est par ailleurs présente dans plusieurs villes majeures de la République Tchèque comme Ostrava, Frýdek-Místek, Olomouc, Přerov, Nový Jičín, Krnov, Kolín, Vlašim ou Mariánské Lázně. Les réseaux de chaleur exploités par le Groupe en partenariat avec CEZ alimentent près de 712 000 habitants dans tout le pays. Le Groupe assure également des services énergétiques auprès de 230 clients industriels et tertiaires.

Cette opération d’acquisition est soumise à la levée des conditions suspensives usuelles en matière d’autorisation des autorités de concurrence. Post acquisition et avec l’évolution des partenariats avec nos partenaires tchèques, l’impact global sur la dette nette du Groupe devrait être neutre.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,189 milliards d’euros. www.veolia.com

