Veolia Environnement : affirme avoir fourni de nouveaux documents aux représentants de Suez sur son OPA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de gestion de l'eau et des déchets Veolia a annoncé jeudi qu'il mettait à disposition des représentants des salariés de Suez "une base élargie" de documents afin de leur permettre de se prononcer sur son projet d'offre publique d'achat "dans les meilleurs délais".

"Dès aujourd'hui, les experts choisis et désignés par les instances représentatives du personnel de Suez ont ainsi un accès individuel, privilégié et sécurisé à des informations qui revêtent en temps normal un caractère confidentiel lié au secret des affaires", a affirmé Veolia dans un communiqué.

Ces documents comprennent notamment l'offre remise à Engie le 30 août dernier, les engagements écrits de Veolia et du fonds Meridiam sur l'emploi et sa préservation, les engagements et ambitions de Meridiam pour Suez Eau France, ainsi que les analyses des activités soumises à une revue des autorités compétentes en matière de concurrence.

Suez avait annoncé mardi que ses organisations syndicales s'étaient laissé jusqu'au 31 mai 2021 pour se prononcer sur le projet d'offre publique d'achat de Veolia, tandis que Veolia estime que la procédure d'information-consultation a commencé début novembre et devrait se terminer au plus tard début février.

December 10, 2020 06:45 ET (11:45 GMT)