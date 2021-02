Veolia Environnement : annonce le dépôt d'une offre publique d'achat sur l'intégralité du capital de Suez pour mener jusqu'à son terme le rapprochement entre les deux groupes

Le groupe Veolia annonce le dépôt d'une offre publique d'achat sur l'ensemble du capital de Suez, au prix de 18 euros par action - coupon attaché. Le Conseil d'administration de Veolia a considéré que le dépôt formel d'une offre publique était la seule décision de nature à répondre à la fois aux sollicitations répétées de la direction de Suez et à apporter aux salariés, aux clients et aux actionnaires des deux groupes une clarification univoque, transparente et définitive.

Depuis l'acquisition par Veolia le 5 octobre dernier d'une participation de 29,9% à son capital, la direction du groupe Suez a renouvelé à de nombreuses reprises1 son souhait de se voir présenter une offre d'achat formelle, sans qu'elle ait pour autant jamais donné suite à la proposition d'offre adressée par Veolia le 7 janvier dernier. La poursuite des procédures judiciaires, les recours systématiques contre toute décision de justice favorable à Veolia - et notamment le 3 février dernier lorsque le Groupe a recouvré le plein effet de sa qualité d'actionnaire de Suez, la poursuite d'un projet concurrent avec les fonds GIP et Ardian, contredisent jour après jour les protestations d'amicalité des dirigeants de Suez.

Bertrand Camus, directeur général de Suez, lors de sa première rencontre avec Antoine Frérot vendredi 5 février, n'a pas laissé présager de changement dans cette attitude en persistant à soutenir son projet concurrent à celui de Veolia.

Avec le dépôt de son offre, Veolia poursuit donc la mise en œuvre de la création d'un groupe français, champion mondial de la transformation écologique. L'offre de Veolia est naturellement assortie de l'ensemble des garanties présentées publiquement depuis plusieurs mois, au premier rang desquelles le maintien de l'emploi et des avantages sociaux sur le sol français.

Antoine Frérot a déclaré : « Nous pouvons déposer aujourd'hui une offre publique en faisant franchir une étape majeure à notre projet. Dans l'intérêt de la concurrence, je suis plus que jamais disposé à discuter avec la direction de Suez du périmètre à renforcer autour de Suez Eau France que nous pourrions céder. Je suis convaincu que cette clarification augmente encore les chances de parvenir à un accord satisfaisant pour tous. La construction du champion mondial de la transformation écologique prend forme ! ».

Les modalités de l'offre sont décrites ci-après.

Le prix proposé de 18 euros par action, coupon attaché, fait ressortir une prime de 75 % par rapport au cours de clôture de l'action Suez immédiatement avant l'annonce par Engie de sa revue stratégique incluant sa participation dans Suez le 30 juillet 2020.

Le projet de note d'information de Veolia sera notamment consultable sur le site de Veolia dédié aux investisseurs et sur le site de l'AMF. L'offre publique d'achat, ainsi que le projet de note d'information, resteront soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

La clôture de l'Offre, une fois ouverte, sera quant à elle soumise à l'obtention de l'autorisation au titre du contrôle des concentrations par la Commission Européenne. Veolia se réserve la faculté de renoncer, le cas échéant, à cette condition. Comme annoncé précédemment, la finalisation du rapprochement entre Veolia et Suez est envisagée pour le premier trimestre 2022.

1 Notamment, mais non exhaustivement, le 28 octobre dans L'Agefi et dans Investir, le 29 octobre dans La Correspondance Economique, le 3 novembre dans Les Echos et devant la représentation nationale, le 5 novembre dans Les Echos, le 18 novembre dans Les Echos, le 24 novembre sur France Info, le 28 janvier dans Le Revenu.

Informations importantes

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'achat, ou une sollicitation d'une offre de vente, d'instruments financiers Suez. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l'offre publique d'achat, qui contient les termes et conditions de l'offre, ainsi que, le cas échéant, de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur Veolia, Suez et l'opération envisagée. Le projet de note d'information établi par Veolia sera déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers. L'offre publique d'achat et le projet de note d'information resteront soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers. L'opération demeure soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises et autres conditions usuelles, tel que décrit dans la documentation relative à l'offre publique d'achat. Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales. L'offre publique d'achat ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l'objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s'informer sur de telles restrictions et s'y conformer. Veolia décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. Veolia Environnement est une société dont les actions sont négociées sur Euronext Paris. Ce document contient des 'forward-looking statements' au sens de l'U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces derniers ne garantissent pas une performance future. Les résultats pourraient différer sensiblement en cas de survenance de certains risques ou incertitudes, beaucoup hors du contrôle de Veolia.

