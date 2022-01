Veolia Environnement : annonce une nouvelle gouvernance pour accompagner la naissance du champion mondial de la transformation écologique

Les fonctions de président et de directeur général seront dissociées à compter du 1er juillet 2022.

Les administrateurs proposeront de maintenir Antoine Frérot à la présidence du conseil d'administration de Veolia.

Estelle Brachlianoff sera la prochaine directrice générale de Veolia et il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires qu'elle rejoigne son conseil d'administration.

À quelques jours de la conclusion d'un rapprochement historique pour Veolia, qui passera de 180 000 à 230 000 salariés et dont le chiffre d'affaires progressera de 27 à 37 milliards d'euros, le conseil d'administration de Veolia a, lors de sa séance du 10 janvier 2022, décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général.

Antoine Frérot avait exprimé son souhait de mettre un terme à ses fonctions de directeur général, qu'il exerce depuis 2009, à l'expiration de son mandat actuel. Il avait donc demandé au conseil d'administration de charger le comité des nominations de mener, avec l'appui d'un cabinet de recrutement, un travail approfondi de recherche de la gouvernance la plus appropriée au pilotage d'une entreprise qui change d'ampleur et qui continue de s'internationaliser.

Les administrateurs ont exprimé à Antoine Frérot leur souhait unanime qu'il conserve la présidence du conseil d'administration de Veolia, afin de pouvoir continuer à bénéficier de son expérience réussie à la tête du Groupe et de son attachement aux valeurs de Veolia. À cette fin, ils proposeront aux actionnaires le renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale du 15 juin 2022.

Se félicitant de pouvoir continuer à compter sur lui en tant que président, le conseil d'administration a d'ores et déjà chaleureusement remercié Antoine Frérot pour les quelque 13 années qu'il aura consacrées à la direction générale du groupe et ont unanimement rendu hommage aux profondes transformations d'organisation, de fonctionnement et de culture qu'il a menées avec un total succès pour adapter Veolia aux défis économiques, commerciaux, sociaux, sociétaux et environnementaux liés à la transformation écologique.

Sur proposition du comité des nominations, le conseil d'administration a également décidé qu'Estelle Brachlianoff, Directrice générale adjointe chargée des opérations, prendra la succession d'Antoine Frérot à la direction générale de Veolia à compter du 1er juillet 2022. Il sera proposé aux actionnaires qu'elle intègre le conseil d'administration.

Entrée au comité exécutif du Groupe en 2013 et nommée par Antoine Frérot Directrice générale adjointe chargée des opérations en 2018, Estelle Brachlianoff aura la charge de diriger et d'animer Veolia, devenu, en dix ans, le champion mondial de la transformation écologique. Pour mener à bien sa nouvelle mission, elle pourra compter sur l'appui d'un comité exécutif et un comité de direction renouvelés, comptant parmi les meilleurs experts mondiaux des métiers de l'Eau, des Déchets et de l'Énergie.

Antoine Frérot, Président-Directeur général, déclare : "Au service de Veolia depuis bientôt 20 ans, Estelle a démontré par son parcours exemplaire, en France, comme à l'international, qu'elle avait toutes les qualités requises pour conduire notre collectif et continuer à accompagner notre Groupe dans son ambition pour la transformation écologique. À mes côtés, elle a pris part aux décisions les plus structurantes pour notre Groupe pour les vingt prochaines années. Je suis donc très heureux qu'elle puisse écrire une nouvelle belle page de l'histoire de Veolia, en rendant concret le champion mondial de la transformation écologique. Elle a toute ma confiance pour conduire cette nouvelle étape et elle pourra compter sur mon entier soutien. Pour ma part, je veillerai, en tant que président, à ce que le conseil d'administration exerce pleinement son rôle en matière de gouvernance, contribuant à ce que Veolia poursuive sa mission d'entreprise utile pour ses parties prenantes et fidèle à sa raison d'être."

Estelle Brachlianoff, Directrice générale adjointe, déclare : "Après quatre années passées aux côtés d'Antoine à relever avec lui des défis exceptionnels, je suis particulièrement honorée de me voir confier la direction générale de Veolia à compter du semestre prochain. L'entreprise est profondément transformée, unifiée et plus que jamais en mesure de faire la course en tête dans chacun de ses métiers. J'aurai à coeur de poursuivre, avec l'ensemble des 230 000 salariés que notre Groupe comprendra demain, les efforts entrepris depuis des années pour positionner Veolia comme l'entreprise de référence avec laquelle les territoires et les industries souhaitent mener leur transformation écologique, mais aussi l'entreprise dans laquelle les jeunes générations, passionnées par l'environnement, ont envie de travailler. Pour cela, je souhaite que Veolia accélère encore la diversification de ses talents et continue à innover fortement pour la planète."

Estelle Brachlianoff, née en 1972, est une ancienne élève de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées. Elle a commencé sa carrière dans les infrastructures de transport et a notamment travaillé avec le Préfet de la Région Ile-de-France sur les transports. Elle rejoint Veolia en 2005 et prend en 2007 la direction des activités Nettoyage Industriel et Facility Management, avant de diriger les activités Déchets en Ile-de-France à partir de 2010 et au Royaume-Uni à partir de 2012. Entre 2012 et 2018, elle a été Senior Executive Vice President Royaume-Uni & Irlande et membre du comité exécutif de Veolia. Elle a été membre du comité du Président de la Confédération de l'industrie britannique (CBI) et présidente de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne. En juillet 2018, Estelle Brachlianoff est nommée Directrice générale adjointe, en charge des opérations, membre du comité exécutif du Groupe.

A propos de Veolia

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d'habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 26,010 milliards d'euros. www.veolia.com