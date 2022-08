Veolia Environnement : confirme ses objectifs 2022

Veolia a dévoilé un résultat net publié part du groupe de 236 millions d’euros contre 301 millions d’euros, un an auparavant. Le résultat net courant part du groupe s’est élevé à 528 millions d’euros, en hausse de 2,3%. L’Ebitda est en croissance de 40,4 % à 2,95 milliards d’euros à taux de change constants. L’apport de la consolidation de Suez s’est établi à 732 millions d’euros. L’Ebitda a progressé de 6,1 % à périmètre et change constants.



Le chiffre d'affaires a atteint 20,196 milliards d'euros, en croissance de 46,2 % à change constant en raison d'un effet périmètre à hauteur de 4,35 milliards d'euros principalement lié à l'intégration des activités de Suez (4 416 millions d'euros) et d'une croissance organique de 14,4 %.



Fort de ces performances, le champion français a confirmé ses objectifs annuels. Il continue de tabler sur une solide croissance organique du chiffre d'affaires, une croissance organique de l'Ebitda comprise entre 4 % et 6 % et un résultat net courant part du groupe autour de 1,1 milliard, en hausse de plus de 20 %, confirmant l'effet relutif d'environ 10 % sur le bénéfice net courant par action.