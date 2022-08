Veolia Environnement : confirme ses objectifs 2022

Veolia a dévoilé un résultat net publié part du groupe de 236 millions d’euros au premier semestre contre 301 millions d’euros, un an auparavant. Le résultat net courant part du groupe s’est élevé à 528 millions d’euros, en hausse de 2,3%. L’Ebitda est en croissance de 40,4 % à 2,95 milliards d’euros à taux de change constants. L’apport de la consolidation de Suez s’est établi à 732 millions d’euros. L’Ebitda a progressé de 6,1 % à périmètre et change constants.



Le chiffre d'affaires a atteint 20,196 milliards d'euros, en croissance de 46,2 % à change constant en raison d'un effet périmètre à hauteur de 4,35 milliards d'euros principalement lié à l'intégration des activités de Suez (4,416 milliards d'euros) et d'une croissance organique de 14,4 %.



Fort de ces performances, le champion français a confirmé ses objectifs annuels. Il continue de tabler sur une solide croissance organique du chiffre d'affaires, une croissance organique de l'Ebitda comprise entre 4 % et 6 % et un résultat net courant part du groupe autour de 1,1 milliard, en hausse de plus de 20 %, confirmant l'effet relutif d'environ 10 % sur le bénéfice net courant par action.