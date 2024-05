Veolia, via Seureca, son pôle d'Ingénierie Conseil et d'Assistance Stratégique et Opérationnelle , annonce l'acquisition de MRC Consultants and Transaction Advisers, société spécialisée dans le conseil en énergie, implantée en Espagne et au Royaume-Uni et active dans plus de 30 pays.

En ligne avec le nouveau plan stratégique 2024-2027 de Veolia "GreenUp" visant à accélérer la transformation écologique, cette acquisition renforce la part de l'énergie dans l'activité de Seureca et s'inscrit pleinement dans les objectifs d'énergie décarbonée et d'autonomie énergétique ambitionnés par le Groupe, pour lui et ses clients.

En complément des solutions déjà maîtrisées chez Seureca en matière d'eau, d'énergie, et de recyclage et valorisation des déchets, MRC apporte une expertise unique en termes de stratégies énergétiques notamment de décarbonation, de planification et conception des systèmes énergétiques, et de structuration de projets et de financements, pour répondre aux enjeux d'autonomie et de sobriété énergétique de ses clients à l'échelle nationale et internationale. L'équipe de MRC est composée d'ingénieurs spécialisés en énergie, d'économistes, de juristes, ainsi que d'analystes de données.

Au total, la division énergie de Seureca comptera plus de 70 collaborateurs, et cette nouvelle offre couvrira l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, le stockage de l'énergie, l'e-mobilité et les boucles locales d'énergie.

"Cette acquisition est une étape importante dans l'évolution de Seureca, qui consolide ainsi son offre Énergie et son engagement en faveur de l'accélération de la transformation écologique. Seureca s'impose aujourd'hui comme un acteur international majeur de l'accompagnement et du conseil sur les enjeux énergétiques pour les villes et les industriels." - Philippe Bloch, Directeur Général du Pôle Ingénierie Conseil Seureca.

"Nous sommes très fiers de rejoindre le pôle d'ingénierie du groupe Veolia et d'apporter notre expertise de conseil en énergie et en décarbonation. Cette acquisition propulse notre entreprise dans une nouvelle dimension sur la scène mondiale." - Arnaldo Orlandini, PDG de MRC Consultants et Transaction Advisers.

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 218 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe Veolia a servi 113 millions d'habitants en eau potable et 103 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d'énergie et valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 45,3 milliards d'euros.

Seureca est le pôle d'Ingénierie Conseil et d'Assistance Stratégique et Opérationnelle du Groupe Veolia. La société conçoit pour les collectivités, les industries et le secteur tertiaire des solutions adaptées aux enjeux d'accès aux services essentiels, de gestion durable des ressources, de protection de l'environnement et d'amélioration des performances. Ses équipes interviennent à l'échelle mondiale, de la phase d'avant-projet à la mise en œuvre opérationnelle, au travers de prestations variées incluant les audits et les études, la conception et la maîtrise d'œuvre, l'assistance stratégique et opérationnelle, la formation et le transfert de compétences. En 2023, Seureca compte plus de 300 collaborateurs et affiche un chiffre d'affaires de 39 millions €. www.seureca.veolia.com