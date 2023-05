Veolia Environnement : déçoit en Bourse malgré des ventes trimestrielles en hausse de 19,9%

Veolia affiche une baisse de 2,76% à 27,83 euros alors que son chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 s’établit à 12 milliards d’euros en croissance de 19,9% à périmètre change constant par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 publié et de 6,3% hors effet prix des énergies. L’EBITDA du groupe a progressé de 8% à 1,57 milliards d’euros contre 1,45 milliards d’euros au 31 mars 2022, soit une croissance de 8% à périmètre et change constants. L'EBIT courant est en hausse de 14% à 788 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires au 31 mars 2023 est en croissance sur l'ensemble des segments opérationnels par rapport au 31 mars 2022.



Le chiffre d'affaires " France et Déchets Spéciaux Europe " a atteint 2,35 milliards d'euros, soit une croissance organique de 3% comparé au 31 mars 2022.



En outre, le chiffre d'affaires de l'Europe hors France ressort à 5,66 milliards d'euros au 31 mars 2022 en croissance organique de 32,6 % principalement grâce à la hausse des prix de l'énergie en Europe Centrale et Orientale.



Son chiffre d'affaires " Reste du Monde ressort à 2,92 milliards d'euros, en hausse de 11,2 % à périmètre et change constants.



Jefferies reste à conserver sur le titre Veolia avec un objectif de cours de 25 euros. Le broker souligne que " les principaux moteurs de l'Ebitda du groupe en glissement annuel comprennent 130 millions d'euros liés aux gains d'efficacité et aux synergies, 23 millions d'euros provenant de l'amélioration de l'efficacité et des synergies, et 16 millions d'euros liés aux prix du recyclage et de l'énergie ".



Coté perspectives, Veolia confirme ses objectifs 2023 : une solide croissance organique du chiffre d'affaires, croissance organique de l'EBITDA entre 5 et 7 %, un résultat net courant part du Groupe autour de 1,3 milliard d'euros.