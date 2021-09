Veolia Environnement : lance “+1, pour une écologie en actions”, une concertation entre ses parties prenantes sur la transformation écologique

100% des ressources mobilisées et 100% des résultats seront partagés. Car, au-delà du groupe de travail des 50, chacun pourra ainsi s'informer sur les actions identifiées et se les approprier. Cette concertation prototype pourra être déployée dans d'autres géographies et contextes, par Veolia ou par d'autres acteurs qui souhaiteraient s'en inspirer.

L'objectif de ces sessions sera de proposer des solutions pour une mise en œuvre concrète de l'écologie au quotidien. Des recommandations seront consignées dans un document afin qu'entreprises, décideurs et société civile puissent s'en emparer pour un impact plus durable et équilibré.

- Former : la transformation écologique implique de repenser nos façons de faire et d'innover, y compris au travail, afin que chacun puisse contribuer au changement global nécessaire. Cette bascule s'accompagne d'une évolution des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être.

- Décider : valoriser l'écoute, c'est aussi la convertir en prise de décision. Il s'agit de répondre aux enjeux de la mobilisation collective, de la conciliation d'intérêt général et stratégique, et de l'intégration des parties prenantes aux processus de décisions.

Les 14 septembre, 12 octobre et 7 décembre : trois sessions seront organisées à la REcyclerie à Paris, tiers-lieu éco-responsable dont Veolia est partenaire depuis 2014, et seront animées avec l'accompagnement d'Usbek & Rica.

Afin que ce collectif de parties prenantes soit le plus représentatif possible, il comprend 10 clients, 10 représentants des partenaires financiers, des territoires et de la planète, et 10 collaborateurs du Groupe sélectionnés sur la base de leur motivation : 'être membre de '+1', pour un collaborateur du Groupe, c'est faire partie d'un collectif engagé, c'est élargir et enrichir son regard sur les enjeux des différents acteurs de la société, c'est représenter la voix des salariés et porter leurs intérêts dans le débat, et c'est aussi contribuer à trouver des pistes d'action au service des grands défis environnementaux et sociétaux de demain.'

Usbek & Rica est un média qui explore, questionne, affirme parfois, mais surtout cherche à embarquer chacun et chacune dans une réflexion prospective, autour des enjeux d'identité, de climat, de gouvernance ou encore de rapport à la technologie. Si le débat d'idées est au cœur d'Usbek & Rica, ce média se veut avant tout utile et dans l'action.

Ancienne gare parisienne réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise un large public aux enjeux et alternatives d'une société plus responsable et plus durable. Elle propose un café-cantine, une ferme urbaine, un atelier de réparation, une bibliothèque et une programmation éco-culturelle. Veolia en est le partenaire principal depuis son ouverture.

Association française pour le développement durable, le Comité 21 a contribué à transformer la société vers un modèle durable en s'appuyant sur l'Agenda 2030 et les 17 Objectifs mondiaux du développement durable (ODD). A la fois think tank et do tank, le Comité 21 rassemble 400 adhérents dans un partenariat entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile.