Veolia Environnement : lance une offre de rachat sur ses obligations d'un montant de 650 millions de livres sterling

Veolia Environnement lance une offre de rachat sur ses obligations en circulation d'un montant de 650 millions de livres sterling, portant intérêt au taux de 6,125% l'an et arrivant à échéance en octobre 2037 selon les modalités et sous réserve des conditions prévues dans le "tender offer memorandum" en date du 10 octobre 2022. Les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. L'objectif de l'offre de rachat pour la société est, entre autres, de gérer pro activement son bilan et son coût de financement.



L'offre de rachat représente aussi pour les porteurs qualifiés l'opportunité de vendre leurs titres. Elle débutera le 10 octobre 2022 et s'achèvera à 16h00 (CEST) le 14 octobre 2022, sous réserve de changements causés par la prolongation, le retrait, la résiliation, la réouverture ou la modification de l'offre de rachat. Les résultats devraient être annoncés le 17 octobre 2022.