Veolia Environnement : CP - GROUPE RENAULT, VEOLIA & SOLVAY UNISSENT LEURS FORCES POUR RECYCLER EN CIRCUIT FERMÉ LES MÉTAUX DES BATTERIES ÉLECTRIQUES EN FIN DE VIE

GROUPE RENAULT, VEOLIA & SOLVAY

UNISSENT LEURS FORCES POUR RECYCLER EN CIRCUIT FERMÉ

LES MÉTAUX DES BATTERIES ÉLECTRIQUES EN FIN DE VIE

Ce consortium illustre un nouveau type de collaboration sur la chaîne de valeur de la batterie électrique dans le but de préserver les ressources, réduire les émissions de carbone et créer de la valeur.

Bruxelles et Paris, le 18 mars 2021. Le Groupe Renault, acteur majeur de l'industrie automobile, avec Veolia, leader mondial de la gestion optimisée des ressources, et Solvay, leader de la chimie avancée et de l'innovation scientifique, ont le plaisir d'annoncer leur partenariat pour la mise en place d'un écosystème circulaire des métaux issus des batteries électriques en Europe.

Le consortium créé en septembre 2020 entre Veolia et Solvay, est ainsi renforcé par l'engagement pionnier et l'expérience du Groupe Renault en matière d'économie circulaire et de cycle de vie des batteries des véhicules électriques. Fort de l'expertise de Solvay dans l'extraction chimique des métaux de batteries et du savoir-faire acquis depuis dix ans par Veolia dans le démantèlement et le recyclage des batteries lithium-ion via des procédés hydrométallurgiques, le partenariat vise à faire de cette complémentarité un avantage stratégique et un levier de compétitivité.

Alors que le nombre de véhicules électriques en circulation devrait passer de 10 millions en 2020 à plus de 100 millions d'ici 2030 dans le monde*, un accès stable et responsable aux métaux des batteries constitue un enjeu crucial.

Dans ce contexte, les trois partenaires ambitionnent de constituer une source d'approvisionnement sûre et durable de métaux stratégiques pour les batteries, tels que le cobalt, le nickel et le lithium. Pour atteindre cet objectif, les entreprises entendent s'appuyer sur leur expertise respective à chaque étape de la chaîne de valeur - depuis la collecte des batteries en fin de vie en passant par le démantèlement, puis l'extraction et la purification des métaux - et en améliorant les processus mécaniques et hydrométallurgiques existants pour le recyclage des batteries. Grâce à la combinaison des technologies de pointe développées par Solvay et Veolia, les métaux stratégiques seront extraits et purifiés en matériaux de haute pureté prêts à être réutilisés dans la fabrication de nouvelles batteries. Auparavant récupérés sous une forme destinée à de seules applications métallurgiques, ce nouveau procédé en boucle fermée contribuera à la réduction de l'empreinte environnementale des futures batteries de véhicules électriques.

Les trois partenaires sont déjà activement engagés dans une phase expérimentale impliquant la mise en place d'une usine pilote en France, à l'échelle préindustrielle, capable d'extraire et de purifier les métaux contenus dans les batteries en fin de vie.

Luca de Meo, CEO de Renault, a déclaré : " Le Groupe Renault a une approche globale du cycle de vie des batteries : depuis la réparation pour prolonger leur durée de vie automobile, en passant par le développement d'applications de seconde vie pour le stockage de l'énergie, jusqu'à la mise en place d'un système de collecte et de recyclage des batteries. Aujourd'hui, nous sommes fiers de renforcer notre engagement environnemental en nous associant à Veolia et Solvay. Dans un contexte de mobilité électrique croissante, notre objectif est de mettre en œuvre des solutions de recyclage innovantes et sobres en carbone afin d'ouvrir la voie à un approvisionnement durable en matériaux stratégiques pour les batteries. Ensemble, nous allons tirer avantage de notre présence sur l'ensemble de l'écosystème électrique en Europe pour asseoir une position forte sur le marché stratégique des matériaux de batteries et générer de la valeur au-delà de l'automobile."

Antoine Frérot PDG de Veolia, a commenté : "Face à l'ampleur des enjeux environnementaux auxquels le monde est confronté, la transformation écologique est une urgence. Avec le Groupe Renault qui rejoint Veolia et Solvay, nous faisons collectivement un pas de plus vers des solutions en circuit fermé pour préserver les ressources naturelles. Cela montre comment des entreprises travaillant ensemble peuvent imaginer et mettre en œuvre de nouvelles solutions qui améliorent notre environnement et renouvellent nos économies."

Ilham Kadri, CEO du Groupe Solvay, a ajouté: "Ce consortium est un bel exemple de partenariat dans la chaîne de valeur qui permet de créer une économie circulaire pour les métaux de batteries.

Nous sommes ravis que le Groupe Renault rejoigne le consortium, en tant que partenaire stratégique dans la boucle circulaire. Leur apport de matières premières pour le recyclage permet en effet de réinjecter les métaux purifiés dans le cycle de la batterie. Ce projet illustre d'ailleurs la manière dont Solvay joint le geste à la parole dans le cadre de son plan de développement durable Solvay One Planet, qui vise à au moins doubler nos revenus générés dans une économie circulaire d'ici 2030."

A propos du Groupe Renault

Le Groupe Renault est aux avant-postes d'une mobilité qui se réinvente.

Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d'électrification, le Groupe Renault s'appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault - Dacia - LADA- Alpine et Mobilize - et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs et a vendu 2,95 millions de véhicules en 2020.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d'une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, le Groupe Renault a l'ambition d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici à 2050.

A propos de Veolia

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d'habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 27,189 milliards d'euros. www.veolia.com

A propos de Solvay

Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 23 000 employés dans 64 pays, Solvay unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son programme Solvay One Planet qui s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 9 milliards d'euros en 2020. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB), et aux États-Unis, où ses actions (SOLVY) sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. Pour en savoir plus, consultez le sitewww.solvay.com.

Relation Médias Groupe

Veolia

Sophie Gaucher sophie.gaucher@veolia.com +33 6 79 42 12 06

Groupe Renault Delphine Dumonceau delphine.dumonceau-costes@renault.com +33 6 09 36 40 53

Solvay Anne-Elisabeth Mourey anne-elisabeth.mourey@solvay.com +33 6 07 66 31 94