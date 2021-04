Veolia Environnement : CP - Veolia appelle Suez au dialogue afin de construire ensemble le champion mondial de la transformation écologique

Communiqué de presse

Paris, 5 avril 2021

Veolia appelle Suez au dialogue afin de construire ensemble le champion mondial de la transformation écologique

Veolia prend acte du communiqué du 2 avril 2021 de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui considère que les modifications que la société Suez a apportées au dispositif de la fondation de droit néerlandais, combinées au soutien à la proposition du consortium Ardian-GIP négociée et acceptée par le conseil d'administration, portent atteinte aux principes de transparence et d'intégrité du marché, de loyauté dans les transactions et la compétition, ainsi qu'au libre jeu des offres et de leurs surenchères.

Dès lors que Suez se sera conformée aux principes rappelés par l'AMF, Veolia appelle Suez au dialogue afin de parvenir à apaiser la situation et permettre à l'ambitieux projet industriel porté par Veolia de se réaliser, et ce dans un esprit constructif respectueux de l'intérêt des deux sociétés, d'une saine concurrence en France et plus largement de l'économie française. Veolia invite donc les dirigeants de Suez à désactiver dès à présent la fondation et à saisir l'opportunité d'une discussion raisonnable permettant enfin le dénouement positif de la situation.

