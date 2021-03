Veolia Environnement : , Groupe Renault et Solvay s'associent pour recycler en circuit fermé les métaux contenus dans les batteries des véhicules électriques

Les trois partenaires ambitionnent de créer une source d'approvisionnement sûre et durable pour le cobalt, le nickel et le lithium. Ils tirent parti de leur complémentarité à chaque étape de la chaîne de valeur : depuis la collecte des batteries, leur réutilisation, leur démantèlement, l'extraction et la purification des métaux, jusqu'au recyclage par hydrométallurgie. Avec les technologies de Solvay et Veolia, les matériaux stratégiques seront extraits et purifiés en matière de haute pureté pour être réutilisées dans la fabrication de nouvelles batteries. Cette boucle fermée réduira leur empreinte environnementale. Groupe Renault, Veolia et Solvay sont engagés dans la mise en place d'une usine pilote en France, à l'échelle préindustrielle.

Luca de Meo, CEO de Renault, a déclaré : Nous avons une approche globale du cycle de vie des batteries : depuis la réparation pour prolonger leur durée de vie automobile, en passant par le développement d'applications de seconde vie pour le stockage de l'énergie, jusqu'à la mise en place d'un système de collecte et de recyclage des batteries. Aujourd'hui, nous sommes fiers de renforcer notre engagement environnemental en nous associant à Veolia et Solvay. Dans un contexte de mobilité électrique croissante, notre objectif est de mettre en œuvre des solutions de recyclage innovantes et sobres en carbone afin d'ouvrir la voie à un approvisionnement durable en matériaux stratégiques pour les batteries. Ensemble, nous allons tirer avantage de notre présence sur l'ensemble de l'écosystème électrique en Europe pour asseoir une position forte sur le marché stratégique des matériaux de batteries et générer de la valeur au-delà de l'automobile.

Antoine Frérot PDG de Veolia, a commenté : Face à l'ampleur des enjeux environnementaux auxquels le monde est confronté, la transformation écologique est une urgence. Avec le Groupe Renault qui rejoint Veolia et Solvay, nous faisons collectivement un pas de plus vers des solutions en circuit fermé pour préserver les ressources naturelles. Cela montre comment des entreprises travaillant ensemble peuvent imaginer et mettre en œuvre de nouvelles solutions qui améliorent notre environnement et renouvellent nos économies.

Ilham Kadri, PDG du Groupe Solvay, a ajouté : Ce consortium est un bel exemple de partenariat dans la chaîne de valeur qui permet de créer une économie circulaire pour les métaux de batteries. Nous sommes ravis que le Groupe Renault rejoigne le consortium en tant que partenaire stratégique dans la boucle circulaire. Leur apport de matières premières pour le recyclage permet en effet de réinjecter les métaux purifiés dans le cycle de la batterie. Ce projet illustre son plan de développement durable Solvay One Planet qui vise au moins doubler nos revenus générés dans une économie circulaire d'ici 2030.