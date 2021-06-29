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Veolia Environnement : Le conseil dadministration de Suez recommande loffre publique rehaussée de Veolia au prix de 20,50 par action

29/06/2021 | 19:31
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29 juin (Reuters) - Suez SA annonce mardi dans un communiqué:

* SUEZ SA - LE CONSEIL DADMINISTRATION DE SUEZ RECOMMANDE LOFFRE PUBLIQUE REHAUSSÉE DE VEOLIA AU PRIX DE 20,50  PAR ACTION

* SUEZ SA : LE CONSORTIUM MERIDIAM  GIP  CAISSE DES DÉPÔTS / CNP ASSURANCES A REMIS LE 29 JUIN UNE PROMESSE DACHAT ÉVALUANT LE NOUVEAU SUEZ À 10,4 MILLIARDS 

* SUEZ SA -LE CONSEIL DADMINISTRATION RECOMMANDE À SES ACTIONNAIRES DAPPORTER LEURS TITRES À LOFFRE PUBLIQUE DE VEOLIA.

* SUEZ SA -VEOLIA ET SUEZ ONT DÉPOSÉ RESPECTIVEMENT LE PROJET DE NOTE DINFORMATION RÉVISÉE ET LE PROJET DE NOTE EN RÉPONSE AUPRÈS DE LAMF

* SUEZ SA -VEOLIA CONFIRME SES OBJECTIFS FINANCIERS ET DE SYNERGIES LIÉS AU RAPPROCHEMENT, AU COURS DES QUATRE PROCHAINES ANNÉES.

* SUEZ SA - CETTE VALORISATION INTÈGRE UN COMPLÉMENT DE PRIX POTENTIEL DE 300 MILLIONS  À VERSER À LISSUE DE LEXERCICE 2021 Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Paris)


© Reuters 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
SUEZ 0.10%20 Cours en temps réel.23.18%
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CA 2021 27 223 M 32 411 M -
Résultat net 2021 708 M 843 M -
Dette nette 2021 13 761 M 16 383 M -
PER 2021 20,4x
Rendement 2021 3,84%
Capitalisation 14 202 M 16 910 M -
VE / CA 2021 1,03x
VE / CA 2022 0,97x
Nbr Employés 171 450
Flottant 93,9%
Graphique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Durée : Période :
Veolia Environnement : Graphique analyse technique Veolia Environnement | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Dernier Cours de Cloture 25,04 €
Objectif de cours Moyen 29,64 €
Ecart / Objectif Moyen 18,4%
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Dirigeants et Administrateurs
Antoine Frérot Chairman & Chief Executive Officer
Claude Olivier Francois Laruelle Chief Financial Officer
Christophe Nebon Director-Technical & Performance
Didier Bove CIO, Senior VP-Information Systems & Technology
Estelle Karine Brachlianoff Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VEOLIA ENVIRONNEMENT25.14%17 051
ESSENTIAL UTILITIES, INC.-0.82%11 505
UNITED UTILITIES GROUP PLC11.46%9 441
SEVERN TRENT PLC10.09%8 709
PENNON GROUP PLC21.00%6 658
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP-14.54%5 227