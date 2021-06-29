29 juin (Reuters) - Suez SA annonce mardi dans un
communiqué:
* SUEZ SA - LE CONSEIL DADMINISTRATION DE SUEZ RECOMMANDE
LOFFRE
PUBLIQUE REHAUSSÉE DE VEOLIA AU PRIX DE 20,50 PAR ACTION
* SUEZ SA : LE CONSORTIUM MERIDIAM GIP CAISSE DES DÉPÔTS
/ CNP
ASSURANCES A REMIS LE 29 JUIN UNE PROMESSE DACHAT ÉVALUANT LE
NOUVEAU SUEZ À 10,4 MILLIARDS
* SUEZ SA -LE CONSEIL DADMINISTRATION RECOMMANDE À SES
ACTIONNAIRES DAPPORTER LEURS TITRES À LOFFRE PUBLIQUE DE
VEOLIA.
* SUEZ SA -VEOLIA ET SUEZ ONT DÉPOSÉ RESPECTIVEMENT LE
PROJET DE
NOTE DINFORMATION RÉVISÉE ET LE PROJET DE NOTE EN RÉPONSE
AUPRÈS DE LAMF
* SUEZ SA -VEOLIA CONFIRME SES OBJECTIFS FINANCIERS ET DE
SYNERGIES LIÉS AU RAPPROCHEMENT, AU COURS DES QUATRE PROCHAINES
ANNÉES.
* SUEZ SA - CETTE VALORISATION INTÈGRE UN COMPLÉMENT DE PRIX
POTENTIEL DE 300 MILLIONS À VERSER À LISSUE DE LEXERCICE
2021
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(Bureau de Paris)